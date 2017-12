Ein tierischer Jahresrückblick mit Ducky, Quallen und dem Wolf

Es war Sommer, als Walter Seßler aus Mainstockheim zum ersten Mal in seinem Leben eine besondere Begegnung hatte. Seßler ist begeisterter Paddler und oft und gerne auf dem Main unterwegs. Dabei hat er schon viel gesehen – Süßwasserquallen dann aber doch zum ersten Mal.

Auf dem Handy festgehalten

Er hat schnell sein Handy gezückt und so gibt es Fotos von den Tierchen, die etwa die Größe einer Ein-Euro-Münze hatten. Wie sich dann herausgestellt hat, war die Sensation nicht groß wie zunächst gedacht. Die rund 2,5 Zentimeter großen Lebewesen mit über 600 nesselbesetzten, fadenförmigen Tentakeln am Schirmrand sind Süßwasserquallen (Craspedacusta sowerbii). Die Nesseltiere stammen eigentlich aus Asien, wurde aber schon vor weit über 100 Jahren zum ersten Mal in Deutschland gesichtet und kommen immer wieder vor. Und zwar in langsam fließenden und stehenden Gewässern, in denen sich die Uferzone stark erwärmen kann – wie im Hochsommer vor Mainstockheim oder auch in Erlabrunn, wo die völlig harmlosen Tiere auch schon gesichtet wurden.

Ente Ducky und ihre Katzenfreunde

Nicht im, sondern ganz gerne auf dem Wasser ist Ducky unterwegs. Die Wildente kam eines Tages zur Familie Saalmüller aus Rimbach gewatschelt und so in die Schlagzeilen. Sie war offensichtlich mutterlos. Claudia Saalmüller hat die Ente großgezogen. In ihrer Zeit bei den Saalmüllers hat die Ente Bekanntschaft mit Hunden und Katzen gemacht – ohne bleibenden Schaden übrigens. Nach acht Wochen, als Ducky ausgewachsen war, wurde die Ente in die Wildnis entlassen.

Graureiher bei der Polizei

Und dann war da der Graureiher, mit dem Ludwig Siebert bei der Kitzinger Polizei aufmarschierte. Dem Kitzinger war der Vogel beim Angeln in Marktsteft über den Weg gelaufen. Das junge, abgemagerte Tier stand da, apathisch und scheinbar zu schwach, um das Weite zu suchen. Der passionierte Angler nahm sich des Vogels an und der landete nach einem Tipp der Kitzinger Polizei im Tierpark in Sommerhausen. Dort kam der Vogel schnell wieder zu Kräften, so dass er bald wieder dort ausgesiedelt werden konnte, wo er entdeckt worden war. Schöne Geschichte, zumal gerade den Anglern ein eher belastetes Verhältnis zu den Reihern nachgesagt wird.

Und ewig nervt die Saatkrähe

Wenn man in Kitzingen über Tiere spricht, kommt man an schrägen Vögeln nicht vorbei. Die heißen Saatkrähen, besetzen die höchsten Bäume der Innenstadt und nerven die Anlieger durch Lärm und Dreck. Immerhin haben es die streng geschützten Vögel geschafft, dass schon mal ein Spielplatz unter einem Nistbaum im Rosengarten weichen musste. Alle Versuche, die schwarzen Vögel mit den hellen Schnäbeln am Nestbau zu hindern, sind bis auf ein paar Teilerfolge mehr oder weniger kläglich gescheitert. Und sie sind ins Geld gegangen: 11 000 Euro hat die Vergrämungsaktion im Frühjahr 2017 gekostet. Gebaut wurden die Nester dennoch. Derzeit stehen die Vögel wieder in den Startlöchern für die nächste Brutsaison und sie stehen unter Beobachtung. Ob wieder vergrämt wird – völlig offen.

Wolf oder nicht Wolf

Offen ist auch die Frage, ob er nun da war oder nicht, der Wolf. Jedenfalls hat es der umstrittene und umherstreifende Räuber in den Iphöfer Stadtrat geschafft. Im November tauchte das Gerücht auf, dass ein Wolf durch den 2200 Hektar großen Stadtwald streift. „Im Iphöfer Wald ist angeblich ein Wolf gesichtet worden“, sagte Bürgermeister Josef Mend höchstpersönlich.

Wo das gewesen sein soll und aus welcher Quelle diese Berichte stammen, dazu gab es keine Angaben. Auch weitere Recherchen liefen ins Leere. Kann sein, dass er da war, kann auch nicht sein, auch am Ende des Jahres weiß man es nicht genau.

Wenn es um Tierisches geht, darf man natürlich die Störche nicht vergessen, die in diesem Jahr auf dem Kirchendach in Geiselwind erfolgreich und ohne Verluste ihren Nachwuchs groß gezogen haben. Auch die rund 50 Hunde, Katzen, Kaninchen und der eine Vogel sollten nicht unerwähnt bleiben. Sie kamen alle aus dem Tierheim, haben als Tier der Woche ein neues Zuhause gesucht und (fast alle) haben auch eines gefunden.