Ein solider Haushalt in Rekordhöhe

Der Haushalt der Gemeinde Castell für das Jahr 2018 erreicht diesmal mit insgesamt 2,773 Millionen Euro eine neue Rekordhöhe. Die Gemeinde profitiert bei den Einnahmen von der allgemein guten Konjunktur. Bei den Ausgaben bilden die Punkte Baumaßnahmen mit 531 362 Euro und Grundstückkäufe mit 475 550 Euro den größten Posten im Vermögenshaushalt.

Insgesamt kann Castell seine Schulden weiter zurückfahren, die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum Ende des Jahres von 192 Euro auf 64,76 Euro sinken. „Der Haushalt ist solide aufgestellt. Ohne große Überraschungen und Sprünge“, meinte Bürgermeister Jochen Kramer in der Sitzung des Gemeinderates.

So erreicht der Verwaltungshaushalt 1,493 Millionen Euro, was 8,46 Prozent oder 116 482 Euro mehr sind, als 2017. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 1,28 Millionen Euro und steigt zum Vorjahr um fast 40 Prozent oder 362 880 Euro an. Hier machte sich der Ausbau der Bushaltestelle im Herrengarten bemerkbar, der im Zuge der Dorferneuerung beschlossen wurde. Dafür sind 145 000 Euro eingeplant.

84 100 Euro an den Schulverband

Außerdem muss die Gemeinde 84 100 Euro an den Schulverband zahlen, in dem Castell mit derzeit 46 Grundschülern und zwölf Hauptschülern der zweitstärkste Zahler ist.

Beim Kindergarten hat Castell vorausschauend gebaut, ein Anbau, wie in vielen anderen Gemeinden, ist nicht nötig. Für den Bau von Wirtschaftswegen hat Kämmerin Angela Roß 159 000 Euro in den Etat gestellt. Für die Kanalbefahrung in Castell und Greuth sind 43 000 Euro vorgesehen, die Kosten für Kanal und Wasser in der Gartenstraße sind mit 36 000 Euro berechnet.

Bei den Einnahmen stützt sich die Gemeinde im wesentlichen auf staatliche Zuwendungen. So beträgt der Anteil an der Gewerbesteuer 430 559 Euro und steigt damit leicht an. So auch die Schlüsselzuweisungen, die mit 351 554 Euro kalkuliert sind. Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wurde auf 25 000 Euro angesetzt. An Ausgaben schlägt die Kreisumlage mit 269 841 Euro zu Buche, Personalkosten (186 090 Euro) und der Anteil an den Kosten des Kindergartens (187 203 Euro) folgen. Die Steuerkraft steigt auf 522 Euro pro Einwohner, womit Castell auf Platz 27 der 31 Gemeinden im Landkreis liegt.

Insgesamt beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 242 968 Euro. Zum Abgleich des Haushalts sind 650 446 Euro aus den Ersparnissen vorgesehen. Außerdem gab Bürgermeister Kramer bekannt, dass seine Gemeinde eine Tilgung in Höhe von 105 508 Euro vorgesehen hat. Damit wolle man eine Sondertilgung eines schon länger laufenden Kredits ablösen.

Von Seiten der Gemeinderäte gab es keine Einwände zum Haushalt, der einstimmig verabschiedet wurde. Ratsmitglied Gudrun Kroeschell fragte nach, warum für den 2015 erfolgten Ausbau des Oberdorfs noch keine Rechnungen an die Anlieger gegangen seien. Bürgermeister Kramer antwortete, dass es lange gedauert habe, bis der Landkreis das Ganze abgerechnet habe. Nun könnten die Anlieger eventuell von der im Raum stehenden Abschaffung der Straßenausbaubeiträge profitieren.