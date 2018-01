Ein ruhiges Jahr 2017 der Feuerwehr Tiefenstockheim

Eine Ölspur musste die Tiefenstockheimer Feuerwehr im vergangenen Jahr beseitigen. Ansonsten blieb es nach den Worten des neuen Kommandanten Germar Pfeuffer bei der Jahresversammlung ruhig.

Laut Germar Pfeuffer hat es im vergangenen Jahr vier Übungen gegeben. An der Außenwand des Feuerwehrhauses sei seit April ein Defibrillator montiert und die Umstellung auf den Digitalfunk habe im Mai stattgefunden. Sven Stark habe einen Lehrgang zum Atemschutzgerätewart absolviert und könne somit zeitnah Wartungen und Instandsetzungen selbstständig ausführen. Pfeuffer freute sich, dass es bei der Inspektion der Feuerwehr keine größeren Beanstandungen gegeben habe.

Jugendwart Sven Stark berichtete, dass der Jugendfeuerwehr aktuell ein Mädchen und vier Jungen angehören. Neu bei der Jugendfeuerwehr ist Hannes Weiermann.

Nach vielen Jahren hatte im vergangenen Jahr wieder einmal ein größerer Ausflug der Feuerwehr stattgefunden, wie Vereinsvorsitzender Michael Rink berichtete. Ziel war der Flughafen Frankfurt am Main, um zu erfahren, wie dort die Feuerwehrarbeit aussieht.

An Terminen stehen dieses Jahr bereits die Floriansfeier am 5. Mai und das Straßenfest am 4. und 5. August fest. Ein Bremserfest soll im Oktober stattfinden. Geben soll es auch einen Bilderabend aus Anlass der 25-jährigen Indienststellung des Feuerwehrautos. Geplant seien auch die nächsten Stufen des Leistungsabzeichens Wasser und die Teilnahme an der Modularen Truppmannausbildung.