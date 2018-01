Ein neues Auto für Logaweng

Die Partnerschaft des evangelischen Dekanats Castell mit dem Senior-Flierl-Seminar in Logaweng (Papua-Neuguinea) steht vor einer neuen Herausforderung, teilt Dekanatsmissionspfarrer Martin Oeters (Altmannsdorf) mit. Im Herbst des vergangenen Jahrs erreichte das Dekanat der Hilferuf in einer doppelten Notlage: Der Transport der Schulkinder aus dem Seminardorf zur Schule war nicht mehr sichergestellt.

Lang anhaltender Regen hatte die Zufahrtsstraße schwer passierbar gemacht, weil lange Zeit notwendige Reparaturen an der Straße versäumt worden waren. Logaweng liegt bergauf in der Nähe der Küste. Durchgangsverkehr gibt es auf dieser Straße nicht, schildert Oeters die Situation. Deshalb sei die Strecke für die Straßenbauverwaltung uninteressant. Dazu kam, dass das alte Fahrzeug für den Transport der Schüler aus dem Ort sowie aller Güter inzwischen so alt war, dass eine Reparatur nicht mehr möglich war.

Unterstützung zugesagt

Die Seminarleitung in Logaweng hatte daher um Zuschüsse für die Anschaffung eines neuen Autos gebeten. Die Pfarrkonferenz und der Dekanatsausschuss von Castell reagierten prompt und stellten einen Zuschuss in Höhe von 7000 Euro in Aussicht. Ein allradgetriebener Lastwagen konnte so kurz vor Weihnachten nach Logaweng gebracht werden.

Das Fahrzeug stand jedoch längere Zeit im Hafen von Lae, bis es mit einem Lastschiff nach Finschhafen gebracht werden konnte – „unter Verhältnissen, die wir uns nicht vorstellen können“, so der Bericht von Pfarrer Oeters. „Damit kann das neue Studien- und Schuljahr zuversichtlich begonnen werden, weil mit dem neuen Fahrzeug der Transport von Personen und Waren sichergestellt ist.“

Bis dahin wurden in den vergangenen Monaten die privaten allradgetriebenen Fahrzeuge einiger Lehrer uneigennützig als Ersatz benutzt. Täglich mussten 20 Schüler den Berg hinab von Logaweng in die Schule nach Gagidu gebracht werden und nach Unterrichtsschluss wieder hinauf. Der größte Teil der 80 Kinder in Logaweng sind jedoch noch im Kindergartenalter, so dass es für sie kein Fahrproblem gibt. Im Seminardorf gibt es einen Kindergarten, der von den Müttern betrieben wird.

Im Studienjahr 2017 waren 68 Studenten in den Jahrgängen 1 bis 3 und 5 im Seminar. Der vierte Jahrgang dient als Vikariat der praktischen Ausbildung in Gemeinden auf dem Weg ins Pfarramt. Im Dezember 2017 haben 21 Kandidaten erfolgreich ihre Ausbildung beendet.

Gäste aus Papua-Neuguinea

Im Juli werden vier Gäste aus Logaweng im Dekanat Castell erwartet, deren Reise im Jahr des Reformations-Jubiläums an technischen Problemen gescheitert war.

Pfarrkonferenz und Dekanatsausschuss bitten um Spenden für dieses Projekt auf das Konto des Dekanats Iban DE 0752 0604 1000 0110 5000 oder an die Pfarrämter.