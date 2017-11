Ein moderner Gottesmann für alle Aufgaben

Mit einem Festgottesdienst und einem kleinen Empfang im Anschluss wurde das 25. Priesterjubiläum von Wiesentheids katholischem Pfarrer Peter Göttke gefeiert. Neben zwölf weiteren Geistlichen, die den Gottesdienst mitzelebrierten, zeigte vor allem die gut gefüllte Mauritiuskirche, dass der 2015 zum Dekan des Dekanats Kitzingen ernannte Göttke als ein beliebter Gottesmann bei seinen Gläubigen gilt. Göttke wurde im Februar 1992 zum Priester geweiht und ist seit 2008 Pfarrer in Wiesentheid.

Dort stellte zuletzt nicht nur die aufwändige, kürzlich abgeschlossene, Sanierung der Mauritiuskirche eine große Herausforderung für den Geistlichen dar. Außerdem galt es, zunächst die Pfarreiengemeinschaft mit Kirchschönbach und Stadelschwarzach zu gründen, was 2011 geschah. Seit Göttke 2015 zum Dekan wurde, haben sich seine Aufgaben um einiges erweitert. Es gilt für ihn, 28 Pfarrgemeinden, die sich zu acht Pfarrgemeinschaften zusammengeschlossen haben, zu koordinieren und zu betreuen.

Im Gottesdienst hielt mit dem Rottendorfer Pfarrer Gerhard Weber ein Kollege eine Predigt mit sehr persönlichem Anstrich. Er ging auf Göttkes Werdegang ein, der nicht nur als Priester, sondern auch als Ausbilder und Motivator gelte. Mit den drei Attributen Handy, Opel Astra und Espresso beschrieb Weber ihn. Handy bedeute, dass Göttke sein Ohr am Menschen habe. Das Auto legte er so aus, dass er immer wieder Leute besuche und beim Espresso habe er viele gute Gespräche geführt.

Göttke gilt in Wiesentheid als Schwungrad, das in der Kirchengemeinde vieles in Bewegung gebracht hat, seit er 2008 in den Ort kam. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Sabine Halbritter, machte das in ihren Dankesworten deutlich, als sie einige seiner vielfältigen Aufgaben und Rollen, die der Gottesmann einnimmt, aufzählte. Göttke sei ein Mann, der mitten im Leben stehe, der stets für andere da sei, der ermutige, der Selbstvertrauen stärke, Menschen begleite, und der weit voraus denke. Gleichzeitig gelte es für ihn, viel Bürokratie zu bewältigen. Zudem strahle er Gottvertrauen aus. „Das alles und noch viel mehr bist du für uns“, hob Sabine Halbritter hervor.

Kirchenpfleger Paul Schug überreichte ihm eine Petromax-Lampe, quasi als Symbol, dass Göttke möglichst noch lange in Wiesentheid „leuchte“, also wirke. Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier hob die kurzen Wege zwischen Pfarrhaus und Rathaus hervor. Wenn es etwas zu besprechen gebe zwischen den beiden Institutionen, laufe das meist sehr schnell und unkompliziert ab.

Zur Person

Peter Göttke wurde 1964 in Gelsenkirchen geboren und wuchs in Marktheidenfeld auf. Nach dem Theologiestudium in Würzburg und Durham (England) wurde er 1992 zum Priester geweiht. In Giebelstadt, Kitzingen und Untersteinbach war er als Kaplan, ehe er von 1997 bis 2005 als hauptberuflicher Religionslehrer am Friedric-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg unterrichtete. In der Zeit half er in der Seelsorge in einigen Pfarreien aus. 2005 wurde Göttke zum Subregens des Priesterseminars in Würzburg ernannt, wo er unter anderem für die Fortbildung der Kapläne und der Berufe der Kirche zuständig ist. Gleichzeitig ist Göttke bei der Schönstatt-Jugend aktiv. Seit 2008 ist er Pfarrer in Wiesentheid.