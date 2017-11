Ein kurzes, aber teures Vergnügen

Gerade mal 80 Meter hat ein 17-Jähriger im Sommer 2017 mit einem Auto zurückgelegt. Dann landete er an einem Baum. Er war leicht verletzt; das Auto hatte nur noch Schrottwert. Schlimm genug. Dazu kam noch: Er hatte keinen Führerschein, aber 1,7 Promille im Blut. Wegen fahrlässiger Trunkenheit und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste er sich jetzt verantworten.

MPU kommt

„Das war ein kurzes und teures Vergnügen“, sagte der Kitzinger Jugendrichter Wolfgang Hülle und präsentierte dem Auszubildenden die Rechnung: 800 Euro, also einen Monatslohn, und die Kosten des Verfahrens. Für den Totalschaden stottert er gerade 3000 Euro ab. Dazu kommt die Sache mit dem Führerschein. Den Mofafahrerschein war er gleich nach dem Unfall Anfang Juli los. Bis er an den Autoführerschein denken kann, muss er noch zehn Monate warten. Zudem muss er die gefürchtete Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) erfolgreich hinter sich bringen und seine Fahreignung nachweisen. „Um die kommen sie bei der Promillezahl nicht rum“, sagte Hülle.

Mit Kumpels gefeiert

Wie er auf diese Zahl kam, konnte der junge Mann nicht so recht erklären. Er hatte gerade die Zwischenprüfung erfolgreich absolviert und feierte mit Kumpels am Main. Diesmal blieb er nicht, wie sonst, beim Bier. Es kam Gin dazu. Die Promillezahl stieg. 1,76 waren es am Ende. Die Hemmschwelle sank.

Den Schlüssel angeboten

Warum er dann in das Auto eines flüchtigen Bekannten einstieg, wusste er nicht mehr genau. „Der hat mir den Schlüssel angeboten“, sagt er. Der Autobesitzer, der ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein hinter sich hat, erzählt es ein bisschen anders. Danach steckte der Schlüssel in dem Auto, das vor dem Gebäude stand, in dem gefeiert wurde. Noch bevor der Autobesitzer, wie geplant, mit einsteigen konnte, fuhr der 17-Jährige los. Weit kam der unerfahrene Fahrer nicht. Einmal zick-zack und das Auto landete am Baum. Dass der junge Fahrer nur mit einer dicken Lippe und Prellungen davon kam, war reine Glücksache. Dass der zweite Mann nicht eingestiegen war, erst recht.

Geständnis

Der Sachverhalt war klar, weil der 17-Jährige alles einräumte. Dass ihn das Verfahren beeindruckt, war ihm anzusehen. „Der ist fix und fertig“, sagte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Das Geständnis kam ihm ebenso zugute, wie die Regelung des Schadens, die Reue und die Tatsache, dass die zurückgelegte Strecke nur kurz und kaum befahren war. Dazu kamen ein fester Arbeitsplatz und eine positive Sozialprognose. Auf der anderen Seite standen der extrem hohe Promillewert, der hohe Schaden und die Tatsache, dass es gleich zwei Straftaten waren, die zu verhandeln waren.

Über Dummheit nachdenken

Mit dem Urteil und den Folgen wird der junge Mann nun leben müssen. Dazu zählt auch die schwierige und zeitraubende Anreise zu seinem Arbeitsplatz mit Bus und Bahn, die er sich mit einem Führerschein hätte ersparen können. Bis er den machen kann, hat er noch viel Zeit, um über seine „Dummheit“ nachzudenken. Dass es eine war, hat er längst erkannt und bitter bereut.