Ein klares Ja zu elektronischen Schießständen

Schützenmeister Tobias Maier blickte in seinem Jahresbericht für die Schützengilde Rüdenhausen auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Schriftführerin Heike Weidt zeigte die Erfolge der Schützen beim Neujahrs-, Oster-, Friedrichsberg- und Nikolausschießen auf. Kurz erwähnte sie noch das Vereins- und Bürgerschießen, bei dem die Teilnehmerzahl von 71 Schützen im vergangenen Jahr schlecht war. Am Königsschießen nahmen 41 Schützenmitglieder teil und am Schützenball wurden wieder die „Schwarzier Buam“ verpflichtet. Kassier Günther Meinl verbuchte ein gutes, positives Ergebnis.

Mannschaften und Jugend liegen gut im Rennen

Da Sportleiterin Corinna Hungbaur erkrankt war, berichtete der Zweite Schützenmeister Uwe Pfeiffer von allen Mannschaften, die sich meist auf den vorderen bis mittleren Tabellenplätzen befinden. Stolz ist die Jugendleiterin auf ihre etwa acht Jugendlichen, von denen bereits etliche weit über 300 Ringe schießen. Die Jugendarbeit beschränkte sich 2017 hauptsächlich auf das Training, Wettkämpfe und einen Ausflug zum „Lasertag“. Ab sofort wird wieder jeden Freitag ab 19 Uhr ein Training für alle Interessierten gehalten, um neue Schützenmitglieder zu gewinnen.

Unter dem Punkt Ehrungen wurde der ehemalige Schützenmeister Hermann Wägelein überrascht, der nach über 38-jähriger Führungsarbeit für den Verein und für sein außerordentliches Engagement zum Ehrenschützenmeister der Schützengilde Rüdenhausen ernannt wurde.

Vorstandsmitglieder wieder gewählt

Die Wahlen liefen zügig ab. Wiedergewählt wurden Tobias Maier als Erster Schützenmeister und Uwe Pfeiffer als Zweiter Schützenmeister, Günther Meinl als Kassier und Daniela Ihrig als Zweite Kassiererin sowie Heike Weidt als Schriftführerin. Corinna Hungbaur ist Sport- und Jugendleiterin, Fabian Kern Beisitzer. Andrea Bock (ehemalige Beisitzerin) schied auf eigenen Wunsch aus der Vorstandschaft aus. Neu in die Führung aufgenommen wurde Anne Winter (Beisitzerin).

Kurz vor Ende der Versammlung stand noch ein wichtiger Abstimmungspunkt auf der Tagesordnung: Nach einer kurzen Diskussion erteilte die Versammlung ein einstimmiges Ja zur Anschaffung von acht elektronischen Schießständen mit Lichtgewehr, um für die Zukunft des Schützenvereins gerüstet zu sein.

Kurt Schneider spendiert eine Scheibe

Intensiver sollen in den nächsten Jahren die Jugendarbeit und die Gewinnung von neuen Schützenmitgliedern betrieben werden. Anlässlich seines 80. Geburtstages spendierte Kurt Schneider eine Scheibe, die an einem der nächsten vereinsinternen Schießen herausgeschossen wird.