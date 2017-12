„Alles in allem ein gutes Jahr für den VFL Volkach“, fasste Peter Lutz, Vorsitzender des VfL Volkach und zuständig für die Sparte Verwaltung, dieses Jahr zusammen. Er moderierte die Mitgliederversammlung im Sportheim und blickte auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück. „Gemeinsam haben wir viel erreicht“, sagte er und das Wort „Gemeinsamkeit“ zog sich wie ein roter Faden bei jedem Redner durch den Abend.

Die sportlichen Erfolge sind dabei nicht ausgeblieben. Die erste Fußballmannschaft stieg in die Kreisliga auf und die Volleyballer verpassten nur knapp den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Ein Glanzpunkt war laut Lutz die Auszeichnung von Julian Wiederer zum „Fußballhelden für junge Vereinsfunktionäre“ durch den Bayerischen Fußballverband. Bei dieser Aktion können Vereine junge Vereinsfunktionäre für ihre herausragende Leistungen vorschlagen. In ganz Bayern wurden dieses Jahr nur 25 solcher Helden in Regensburg vorgestellt.

Als weiteren Meilenstein für den Verein galt die Umgestaltung des Hartplatzes in einen Rasenplatz. „Nach umfangreichen Baumaßnahmen könnte er im kommenden Frühjahr bespielbar“, sagte Vorstandsmitglied Thomas Barget. Rundum zufrieden zeigte sich Karin Hornung von der Gymnastikgruppe. „Wir sind die stärkste Abteilung im Verein und haben immer ein volles Haus bei unseren Veranstaltungen“, berichtete sie. Dem konnte sich Johannes Förster von der Abteilung Volleyball nur anschließen, der von einer stark vergrößerten Abteilung mit jetzt sechs aktiven Mannschaften sprach. Auch Johannes Unger berichtete von einem starken Zulauf in seiner Abteilung Jugendfußball, was viel Arbeit und Engagement forderte. Er wünschte sich mehr ehrenamtliche Helfer für die vielen Jugendgruppen.

„Ich habe den interessantesten und zugleich langweiligsten Posten im Vorstand“, sagte Finanzvorstand Hermann Voit, der unter den Mitgliedern eine erregte Diskussion anstieß: Es sollte über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und der Abschaffung des sogenannten Familienbeitrages (eine Pauschale für alle Familienmitglieder) abgestimmt werden. Schließlich einigten sich die Mitglieder auf eine moderate Erhöhung der Beiträge und der Familienbeitrag bleibt vorerst erhalten.

Bei der Wahl zu den Posten im Vorstand blieben die Mitglieder beim Bewährten: Die Verwaltung hat Peter Lutz inne. Um die Finanzen kümmert sich Hermann Voit. Schriftführerin bleibt Ute Gistel-Lutz. Ansprechpartner für die Liegenschaften ist Thomas Barget und für den Sport Dieter Weingärtner.

Als Abteilungsleiter wurden benannt: Fußball: Helmut Leibold, Jugendfußball: Johannes Unger, Volleyball: Markus Werner, Gymnastik: Gabi Fuchs. Zu Beiräten gewählt wurden: Karin Hornung, Heinz Dinkel, Detlev Höfer und Svenja Meiners. Revisoren sind Patrick Kebel und Christian Krämer.