Ein großes Dankeschön in der Jahresschlusssitzung

Es war zwar nicht die letzte Ratssitzung in diesem Jahr in Obernbreit – am kommenden Mittwoch tagen die Räte noch einmal – aber es war die traditionelle Jahresschlusssitzung mit vielen geladenen Gästen – die „kulinarische Abschlusssitzung“, wie Bürgermeister Bernhard Brückner in seiner kurzen Ansprache sagte.