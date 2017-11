Ein Vorzeigeprojekt für die Siedlung

Auf dem ehemaligen BayWa-Gelände in der Armin-Knab-Straße siedelt sich die Blindeninstitutsstiftung an. Die Einrichtung befand sich seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu vergrößern. „Nachdem uns in Würzburg die Kapazitäten fehlen, haben wir die Umlandgemeinden angeschrieben. Auch Kitzingen hat uns geantwortet. Wir sind überzeugt davon, dass hier in den nächsten Jahren sehr viel passieren wird und wollen ein Teil dieses Wachstums sein“, erklärte Institutsleiter Dr. Thomas Heckner den Anwesenden, die am Montagabend zur Bürgerversammlung ins Stadtteilzentrum Siedlung gekommen waren.

Intakte Nahversorgung stärken

Die nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellten Pläne gediehen seit Anfang 2016. Ende letzten Jahres teilte die 1853 gegründete Stiftung mit, die Flächen erwerben und entwickeln zu wollen. „Mit der Stadt Kitzingen haben wir einen äußerst engagierten Partner gefunden“, hob Heckner deren intensives Bemühen um das Projekt hervor. „Wir freuen uns sehr, dass wir als neuer Standort ausgewählt wurden. Uns ist es gelungen, unsere Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen“, erwartet Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller eine Aufwertung der Siedlung durch den neuen Nachbarn.

Architekt Rainer Berger vom Büro Bruckner Berger und Partner aus Würzburg war anfangs erstaunt, dass er in der Königsberger Straße „eine intakte Nahversorgung“ vorfand. Als Planer sei er glücklich darüber gewesen. Mit der Ansiedlung des Instituts in der Nachbarschaft könne die vorhandene Infrastruktur gestärkt und erhalten werden, so Müller.

Vier Wohngruppen und Förderplätze

Vorgesehen am neuen Standort in der Siedlung sind zum einen vier Wohngruppen für insgesamt 24 Erwachsene und zum anderen 32 Förderplätze. Beide Bereiche sind räumlich voneinander getrennt, aber miteinander verbunden. Ebenso entsteht ein Gemeinschaftsbereich, in dem Verwaltung und Therapieräume untergebracht sind. „Die Gebäude passen sich an die bestehende Bebauung an“, informierte Berger über den Plan, der neben den zweigeschossigen Wohngebäuden im südlichen Bereich des Geländes entlang der Armin-Knab-Straße für die Förderstätte eingeschossige Gebäude im nördlichen Bereich an der Beethovenstraße vorsieht.

Offenheit nach außen demonstriert

„Wir wollen unaufdringlich ein Teil der Siedlung sein und Offenheit nach außen signalisieren“, erklärte Heckner. Zugleich seien die blinden und sehbehinderten Bewohner „sehr bedürftig und auf unsere Unterstützung angewiesen“. Auf ihre neuen Nachbarn, so der Institutsleiter, könnten sich die Siedler schon heute freuen: „Wir arbeiten hier mit ganz liebenswerten und fantastischen Menschen zusammen.“ Deren Einzug und somit auch die Fertigstellung des Vorhabens seien für Ende 2020 geplant. „Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber wir sind optimistisch, dass es uns gelingen kann, wenn alles so gut wie bisher funktioniert“, verbarg Heckner seine Begeisterung nicht. Bis Januar sollen die Planungen endgültig abgeschlossen sein, Mitte nächsten Jahres hofft Hecker auf die Förderzusage, um Anfang 2019 mit dem Bau starten zu können.

Neubau im Wohngebiet

Bereits seit einiger Zeit standen Kitzingens Stadtentwickler in Kontakt mit der BayWa, um deren früheren Standort in der Siedlung für Wohnraum entwickeln zu können. Denn die ehemals gewerblich genutzte Fläche befindet sich in einem überwiegend zum Wohnen genutzten Gebiet. Durch das Vorzeigeprojekt mit der Blindeninstitutsstiftung versprechen sich die Stadtplaner eine deutliche Aufwertung für diesen Teil der Siedlung, der sich in Nähe zum Stadtteilzentrum, zur Nahversorgung, zu den Schulen und den bereits umgesetzten Wohnheimprojekten befindet. Um das zu erreichen, wurde im Bauausschuss am 21. September der seit 1968 gültige und somit veraltete Bebauungsplan geändert. Die Änderung, die vorsieht, dass der Entstehung von Wohnraum eine tragende Rolle in diesem Gebiet zukommen soll, ist bereits in Kraft getreten.