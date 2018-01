Ein Tanzabend „mit Biss“

Die Vampire sind los beim 42. Chrysanthemenball in Abtswind an diesem Samstag, 13. Januar, ab 20 Uhr im Haus des Gastes. Einlass ist ab 19 Uhr. Einen Abend „mit Biss“ verspricht die Show-Tanzgruppe in ihrer Einladung unter der Leitung von Elisabeth Zehnder. Aber auch die Besucher haben reichlich Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen. Der Fremdenverkehrsverein hat in diesem Jahr die Band „JetSet“ engagiert. Für das leibliche Wohl ist unter anderem beim Mitternachts-Eisbuffet gesorgt. Kartenreservierung in der Vinothek Böcher unter Tel. (09383) 9757-10. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Foto: Beate Krämer