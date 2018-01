Ein Stück Mallorca in Kitzingen

Mallorca-Fans dürfte der „Bierkönig“ ein Begriff sein: Dahinter verbirgt sich der größte Biergarten Europas. Eine Art Dauer-Party, die nun auch auf Reisen geht: Das „Bierkönig-Festival“ kommt in elf deutsche Städte – darunter auch nach Kitzingen. Am 4. und 5. August heißt es auf dem ConneKT-Gelände: Feiern bis zum Umfallen.

Präsentiert von Peter Wackel, erwartet die Besucher eine Art Ferieninsel-Gefühl-Feier, die kunterbunt und ausgelassen über neun (!) Stunden geht und die üblichen verdächtigen Mallorca- und Schlager-Stars mit an Bord hat. Die Veranstalter setzen dabei auf eine Mischung aus Biergarten-Atmosphäre und Open-Air-Konzert.

Zehn nackte Friseusen

Mit dabei sind neben Gastgeber Peter Wackel auch Mickie Krause („Schatzi schenk mir ein Foto“, „Zehn nackte Friseusen“), Oli P. („Flugzeuge im Bauch“), Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning, Die Dorfrocker sowie Tim Toupet und einige mehr.

Laut Veranstalter werden zu den elf Auftritten insgesamt „mehr als 100 000 Besucher“ erwartet, die „das wahre Mallorca Feeling in Deutschland“ erleben können. Besucht werden kann das Festival jeweils von 13 bis 22 Uhr.

Open-Air-geeignet

Das Industriegebiet ConneKT ist schon seit einigen Jahren Schauplatz für das eine oder andere Open-Air wie etwa das Gravity-Festival. Schon öfter fand das Farbgefühle-Festival statt, das auch in diesem Jahr wieder geplant ist und am 30. Juni die Massen nach Kitzingen holen will. Nachdem das Farbgefühle-Festival in den ersten Jahren noch an der östlichen Grenze des Gewerbegebietes stattfand, geht die Veranstaltung seit dem vergangenen Jahr zentral vor der Flugwerft über die Bühne, die von weitem wegen des Turms erkennbar ist. Dort wird eine vermietbare Veranstaltungsfläche mit ausreichend Parkplätzen ausgewiesen.

Karten für den neunstündigen Bierkönig-Partymarathon gibt es in der Kitzinger Geschäftsstelle dieser Zeitung in der Luitpoldstraße 1.

Weitere Infos zur Tour unter www.bierkoenig-festival.de