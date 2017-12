Ein Streifzug durch das Kalenderjahr

Der Bürgerhausverein Possenheim lädt am Freitag, 19. Januar, zur Bildausstellung und Buchpräsentation ein.

Der Fotograf und Autor Günther Fischer wird seinen Bildband „Augenblicke eines Jahres – Impressionen aus Franken“ in einer Audio-Slide-Show vorstellen, untermalt von Konzertaufnahmen des Komponisten und Klavierinterpreten Christian Brückner.

Dazu liest Sabrina Fischer poetische Texte, die zum Nachdenken anregen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Der Bildband ist das erste gemeinsame Vater-Tochter-Projekt, das von der Idee bis hin zur Gestaltung und zum Druck in Eigenregie durchgeführt wurde.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, der Eintritt beträgt vier Euro. Der Erlös des Abends geht an die Station Tanzbär der Kinderklinik am Mönchberg in Würzburg, heißt es am Ende der Pressemitteilung.