Ein Stein wider das Vergessen

Mindestens 90 jüdische Markbreiter kamen in der Zeit des nationalsozialistischen Terrorregimes zwischen 1933 und 1945 ums Leben. In der Pogromnacht vom 10. November 1938 wurde auch in Marktbreit die jüdische Synagoge geschändet. Dass sie nicht angezündet wurde, verdankt man allein der Tatsache, dass die Anwohner fürchteten, ein Brand der Synagoge würde auf die benachbarten Häuser übergreifen. Daran erinnerten Mitglieder des SPD-Ortsvereins Marktbreit und eine 35-köpfige Tagungsgruppe der IG Metall, die sich in Marktbreit trafen.