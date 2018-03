Ein Ständchen zum 70. Geburtstag

Dietmar Klose feierte seinen 70. Geburtstag in Stadtschwarzach. Der Diplomingenieur kam nach verschiedenen Betriebsleitertätigkeiten in der Düngemittelindustrie bei Veba Chemie, Ruhrstickstoff AG und Norsk Hydro Agrar 1972 als Betriebsleiter ins Werk II der Firma Knauf in Iphofen und übernahm ab 1996 bis zu seiner Pensionierung 2011 die Werksleitung für das Gesamtwerk. Er liebt klassische Musik und singt gerne im Männerchor, heißt es in einer Mitteilung. Der Männerchor des Gesangvereins unter Leitung von Stefanie Popp überraschte seinen stellvertretenden Vorsitzenden mit einem Ständchen. Vorsitzender Hans Dresch dankte ihm für 25 Jahre aktives Singen im ersten Tenor sowie für seine verantwortungsvollen Tätigkeiten, die er im Verein übernommen hat. Der Markt Schwarzach hat ihn für seine Arbeit als Schriftführer und als stellvertretenden Vorsitzenden mit der silbernen Ehrenplakette für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet. Der Jubilar bedankte sich herzlich bei den Gratulanten und war besonders über die ihm zugedachten Konzertkarten hoch erfreut.