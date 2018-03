Ein Stadtporträt in 52 Bildern

1 / 1

Foto: Foto: Andreas Brachs

(abra) 52 Fotografien, die sich den Menschen und der Stadt Kitzingen widmen, stellt Hans Will zurzeit im Stadtmuseum aus. Hans Will, Blogger und Fotograf, führt mit den Bildern durch seine Heimatstadt. „Hanson“, so sein Spitzname, hat sich die Fotografie autodidaktisch angeeignet. Er fotografiert Menschen bei Spaß und Spiel, bei Demonstrationen, Hochwasser und beim Fußballspiel. Seine Motive findet er in Etwashausen genauso wie im Herzen der Weinstadt oder bei den Großereignissen. Die Ausstellung dauert noch bis 29. April. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 17 Uhr.