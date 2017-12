Ein Spielplatz für Rehweiler

Der Geiselwinder Gemeindeteil Rehweiler erhält einen Spielplatz. Die Fläche entsteht im Bereich des Festplatzes am Feuerwehrhaus und soll als Mehrgenerationenplatz errichtet werden. In seiner Sitzung legte der Geiselwinder Gemeinderat fest, dass konkrete Planungen dazu aufgenommen werden. Außerdem will Bürgermeister Ernst Nickel Gespräche mit dem Besitzer einer im Süden angrenzenden, etwa 300 Quadratmeter großen Fläche führen, um das Grundstück eventuell mit zu erwerben.

Dass das Projekt früher als zunächst gedacht beginnen kann, liegt laut Bürgermeister Nickel daran, dass die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Südlicher Steigerwald kürzlich eine Zusage vom Freistaat über zusätzliche Fördergelder bekam und somit das Projekt für 2018 vorgezogen werden kann. Die Errichtung des Platzes hatte der Gemeinderat bereits im Juli 2016 grundsätzlich beschlossen. Die damalige Kostenschätzung wurde von 144 367 Euro auf nun 190 000 Euro erhöht, was wegen der gestiegenen Preise in der Baubranche ratsam sei, so Nickel. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich dabei auf 45 000 Euro, hieß es.

In der Sitzung wurde auf Hinweis von Gemeinderat Hans Kilian noch einmal festgelegt, dass sich das zuständige Planungsbüro und die Gemeinde beim Bau der Fläche mit den örtlichen Verantwortlichen der Feuerwehr absprechen. Kilian und sein Ratskollege Moritz Strohofer hoben hervor, dass dieses Projekt den Einwohnern in Rehweiler sehr wichtig sei.

Die Räte standen dem Projekt positiv gegenüber, auch weil in Rehweiler weitere Bauplätze entstehen sollen. Ratsmitglied Dieter Hagen wies darauf hin, dass es auch in anderen Ortsteilen Wünsche in Bezug auf einen Spielplatz geben werde. Simon Seitz stellte fest, dass es richtig sei, „dass wir in unsere Ortsteile investieren.“ Das sei wichtig, auch um die Attraktivität der Dörfer zu erhalten oder zu steigern. Vor der Fläche in Rehweiler steht der Bau einer solchen in Haag an, was bereits beschlossene Sache ist.

In der gleichzeitig letzten Ratssitzung für 2017 blickte Bürgermeister Nickel auf die zurück liegenden Monate zurück. Er sei sehr froh, dass man den lange ersehnten Supermarkt nun realisiert habe und dass die hausärztliche Versorgung gesichert sei. Zudem hob er hervor, dass es nicht nur im Gewerbegebiet Inno-Park vorangehe. Man sehe auch mit Wohlwollen, dass bestehende Betriebe, wie das Freizeit-Land oder der Autohof Strohofer expandieren. „Wir sind auf einem guten Weg, es geht uns nicht schlecht“, so Nickel. Die zweite Bürgermeisterin Annemarie Mauer bedankte sich im Namen ihrer Ratskollegen beim Ortsoberhaupt für dessen Arbeit.