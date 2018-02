Ein Prototyp für das Baugebiet

(gers) In musikalischer Versform nahmen neun närrische Bauarbeiterinnen in Mainstockheim am Donnerstag Abend beim Rathaussturm das vielfach diskutierte neue Baugebiet „An der Wunn“ in Mainstockheim aufs Korn. Setzt euch zusammen… und gebt alle bitte etwas nach, lautete der Ratschlag an Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs und seinen Stellvertreter Ralf Menger und die anderen Beteiligten. Sie hatten einen Prototyp mitgebracht auf einem Schubkarren. Die beiden Bürgermeister schnappten sich dann auch schon flott die Wasserwaage und den großen Hammer, um den Hausbau anzupacken. Das alles half jedoch nicht ihren Krawatten. Jede der neun närrischen Frauen vom TV Mainstockheim holte sich mit der Schere ein kleines Stück davon.Josef Gerspitzer