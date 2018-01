Ein Prosit auf die Hebammen

Ob den Kitzinger Hebammen wohl die Ohren geklungen haben? Und dem Pflegepersonal auf der Entbindungsstation? Jedenfalls saßen am internationalen Hebammentag am 5. Mai etwa 500 Meter Luftlinie von der Klinik Kitzinger Land entfernt drei Männer im Esbach-Hof zusammen und unterhielten sich über ihre Erfahrungen mit Geburten in der Klinik Kitzinger Land. Empört hatten sie Gerüchte zur Kenntnis genommen, wonach die Entbindungsabteilung langfristig zur Disposition stehe. „Diese Station zu schließen, wäre das Dümmste, was man machen kann!“ Mit diesen Worten wenden sind die Väter nun an die Öffentlichkeit.

Nichts für schwache Nerven

Tattoo-Künstler Andy Engel aus Marktsteft und der in Sulzfeld wohnende Chocolatier Philp Aczél („Art of Chocolate“) sind vor wenigen Tagen Väter geworden, jeweils zum zweiten Mal. Sowohl Aczéls Töchter Margarete und Henriette als auch Engels Söhne Jonas und Silas sind im Kitzinger Krankenhaus zur Welt gekommen. Auch Timo Markert aus Repperndorf, mittlerweile dreifacher Vater, hat die Geburten seiner Kinder Smilla, Paula und Benno in Kitzingen live miterlebt. Alle drei Männer haben die Entscheidung, zur Geburt ihres Nachwuchses in die Klinik Kitzinger Land zu kommen, keine Sekunde lang bereut.

„Die Geburt unserer ersten Tochter war nichts für schwache Nerven“, berichtet Philip Aczél. Sein Respekt vor den Hebammen sei seither sehr groß. „Da hat niemand den Flattermann gekriegt. Alle haben genau gewusst, was zu tun ist. Sie waren hochprofessionell und trotzdem sehr menschlich.“

Timo Markert hat Ähnliches erlebt. „Unser zweites Kind war eine Sturzgeburt und unser drittes hatte einen Knoten in der Nabelschnur, die auch noch zweimal um den Hals gewickelt war.“ Das habe er aber erst realisiert, als die Geburt schon geschafft war. „Die Hebamme war großartig, ganz ruhig, ganz routiniert, kompetent und dabei auch noch einfühlsam und herzlich.“

„Nerven wie Drahtseile und ein super Einfühlungsvermögen“ bescheinigt auch Andy Engel den Kitzinger Geburtshelferinnen. Er habe erst gar nicht gewusst, was los ist, als die Hebamme mit einer Bodenmatte ankam. „Darauf hat sie sich dann gekniet und es meiner Frau ermöglicht, ganz natürlich mit Hilfe der Schwerkraft im Stehen zu entbinden.“ „Als Mann bist du im Kreißsaal echt der Depp. Du stehst da und weißt nicht richtig, was du machen sollst. Da ist guter Rat Gold wert“, drückt Timo Markert sich anschaulich aus. Von den beiden anderen Männern am Tisch kommt kein Widerspruch. Sehr geholfen habe der Geburtsvorbereitungsabend in der Hebammenpraxis. „Männer sind halt nun mal eher technisch veranlagt. Da war es super, dass die Hebamme den Vorgang der Geburt so sachlich und logisch rübergebracht hat“, findet der Chef der Albertshöfer Dachbau-Firma Markert.

Ob sie bei den Geburten nie Angst hatten, dass etwas schief gehen könn- te? Philip Aczél schüttelt den Kopf: „Wenn medizinische Soforthilfe nötig ist, dann ist der OP ja nebenan. Und außerdem: Irgendwelchen Schauergeschichten, die die Leute erzählen, würde ich sowieso nicht glauben. Ich denke, da ist es mit der Klinik Kitzinger Land wie mit dem Propheten im eigenen Land . . .“

Timo Markert nickt und fügt hinzu: „Geschichten über Kitzingen gibt es, aber die gibt es über jede Klinik, auch über die Würzburger. Bloß: Dort ist alles viel anonymer. Ich mag es lieber verbindlicher und familiärer.“ Die Geburt eines Kindes sei schließlich ein sehr persönliches Erlebnis. „Da ist man in einer ganz sensiblen, emotionalen Situation“, beschreibt Andy Engel die Lage. Für ihn, der nach eigenen Angaben schon „viel zu viele Krankenhäuser von innen gesehen“ hat, war es ein wichtiges Kriterium, nach der Geburt ein Familienzimmer auf der Entbindungsstation zu bekommen. „Ich wollte Frau und Baby nicht allein lassen.“ Die Familie wollte Zeit haben, die ersten Stunden miteinander stressfrei zu erleben; außerdem sollte seine Frau genügend Ruhe haben.

„Nina hat gesagt, sie konnte im Krankenhaus gut abschalten, alle haben ihr prima geholfen“, erzählt auch Timo Markert und Philip Aczél ergänzt: Gerade wenn es eine anstrengende Geburt war, sei es super, wenn man danach auch mal zwei, drei Stunden schlafen könne. „Die Möglichkeit, aus einem Mehrbett- ein Einzelzimmer zu machen, wenn es die Belegung erlaubt, ist sehr gut und sinnvoll.“

Babyzimmer eine super Sache

Außerdem sei es ein enormer Vorteil der Kitzinger Klinik, dass es hier noch ein Babyzimmer gibt. Dort könne man das Neugeborene ohne schlechtes Gewissen auch mal abgeben und sich ausruhen. „Das ist 'ne super Sache“, findet Timo Markert.

Wenn er daran denkt, dass es mit der Geburtshilfe in Kitzingen irgendwann vorbei sein könnte, dann will er das nicht glauben. „Überall geht es heutzutage nur noch um Zahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Wohin soll das führen, wenn jetzt schon bei der Geburt gespart wird?“

Ehe alle in Schweigen versinken, hebt Philip Aczél sein Radler-Glas: „Auf die Hebammen! Sie sind ein besonderer Menschenschlag. Sie sind einem in wichtigen Momenten sehr nah und handeln gleichzeitig hochprofessionell.“ Die drei Männer prosten einander noch einmal zu: „Auf die Kitzinger Geburtshilfe. Wenn die geschlossen wird, dann können wir auch gleich den Bahnhof und das Schwimmbad dicht machen – oder sind die vielleicht wichtiger?“

Info: Der Vorstand der Klinik Kitzinger Land, Thilo Penzhorn, sagte auf Anfrage dieser Zeitung, er freue sich sehr über das Lob der Väter für die Entbindungsstation. Konkret bestehe keine Gefahr für die Geburtshilfe in Kitzingen. „Alles funktioniert gut und wir können das wirtschaftlich gut tragen. Allerdings hängt auch über unserer Klinik – so wie über allen anderen – das Damoklesschwert der gesetzlichen Rahmenbedingungen.“ Es komme entscheidend darauf an, was nach der Bundestagswahl im Herbst entschieden wird.