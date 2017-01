Ein Preis für gelungene Integration

Es war ein aufregender Moment für die Mitglieder der Delegation der Gnodstadter Landjugend am Sonntag, als sie bei der Grünen Woche in Berlin vor rund 3000 Zuschauern auf der Bühne standen. Sie bekamen den Ernst-Engelbrecht-Greve-Preis „Integration!“ aus den Händen von Sebastian Schaller, Vorsitzender des Bundes der Deutschen Landjugend, überreicht. Mit der Urkunde gab es einen Scheck über 1500 Euro.

Hitzeschlacht

„Hitzeschacht am Gehsteig“ so war der Bericht in dieser Zeitung über die 72-Stunden-Aktion der Gnodstadter Landjugend Mitte Juni 2015 überschrieben. Zum dritten Mal beteiligten sich die Gnodstadter an dieser Aktion und hatten sich wieder ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Innerhalb von 72 Stunden wollten die Gnodstadter in Eigenleistung rund um den Frauenberg und den Frauenbrunnen 450 Meter maroden Asphalt in den Gehsteigen entfernen und durch 560 Quadratmeter Pflastern ersetzen: Alles in allem wohl um die 30 000 Steine. Start war am Donnerstagabend, am 11. Juni und natürlich hatten sie es damals, mit Hilfe fast des ganzen Dorfes, bis Sonntagabend geschafft.

Das Problem im Jahr 2015: Die ungewöhnlich starke Hitzewelle, die das Land in Atem hielt. Eine schweißtreibende Angelegenheit also. Doch erhielten die Gnodstadter Hilfe von unerwarteter Seite. Denn, so erinnerte sich damals Pressesprecherin Anne Erbar, stand am Donnerstagabend plötzlich ein Teil der in Gnodstadt lebenden Asylsucher an der Baustelle. Sie wollten auch etwas tun. Den Gnodstadtern war das willkommen. Denn während die Einheimischen unter der Hitze stöhnten, liefen die Helfer „erst richtig auf Betriebstemperatur“, wie Bürgermeister Erich Hegwein sagte.

Gelebter Alltag

Für die Jury des Ernst-Greve-Preises eine preiswürdige Aktion: „Allen Vorurteilen und Sprachproblemen zum Trotz sorgte die Landjugend dafür, dass neue und alte Dorfbewohner gemeinsam eine Sitzgruppe behindertengerecht umbauten und den Gehweg erneuerten. Was beim Smalltalk bei der Arbeit mit Händen und Füßen begann, ist heute Alltag. Geflüchtete spielen für das örtliche Fußballteam, sind beim wöchentlichen Stammtisch und gehören zu Gnodstadt wie die Landjugend. Das Urteil der Jury: Ein zeitiges Musterbeispiel für nachhaltige Integration vor der eigenen Haustür.“

Schorsch ist mit dabei

Mit Desale Equbatsion, in Gnodstadt nur der „Schorsch“, war auch einer der „neuen“ Dorfbewohner Teil der 15-köpfigen Delegation in Berlin. Zusammen mit dem Vorsitzenden der örtlichen Landjugend, Stephan Erbar, und dem für die 72-Stunden-Aktion verantwortlichen Alexander Mader stand er in Berlin mit auf der Bühne vor 3000 Menschen. Als ein kurzer Film über die Aktion in Gnodstadt über die Leinwand lief, erzeugte das nicht nur bei Mader „Gänsehaut pur“.

Preisgeld wird investiert

Das Preisgeld wird in die Landjugend investiert. Und, auch das weiß Mader schon heute: die nächste 72-Stundenaktion in Gnodstadt ist in Vorbereitung. Aber erst 2018 wegen des dreijährigen Turnus.

Der Preis

Ernst-Engelbert-Greve-Preis: Zum achten Mal würdigten BDL und R+V Versicherung mit dem nach dem langjährigen BDL-Vorsitzenden und schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister Ernst Engelbrecht-Greve benannten Preis die Arbeit junger Menschen im ländlichen Raum. Getreu dem Motto von Engelbrecht-Greve „Den Strukturwandel fördern, aber nicht erzwingen“ soll der Preis zur Verbesserung von Lebens- und Bleibeperspektiven für junge Menschen auf dem Land beitragen.