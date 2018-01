Ein Präsident zum Anfassen

Artur Steinmann ist ein Phänomen. Er ist gelernter Braumeister und gelernter Winzer. Er führt seinen Sommerhäuser Winzerbetrieb erfolgreich. Und er ist kürzlich zum dritten Mal in Folge zum Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes gewählt worden. Ergebnis: 100 Prozent. Ein Gespräch über Sympathie, Diplomatie und den Unterschied zwischen dem Fränkischen Weinbaupräsidenten und dem Bayerischen Ministerpräsidenten.

Artur Steinmann: Überhaupt nicht. Noch dazu in geheimer Wahl. Das war schon eine große Überraschung. Normalerweise gibt es immer irgendwelche Menschen, die einen nicht sympathisch finden oder einem den Erfolg nicht gönnen.

Ja und ich finde das nicht verwerflich. Ich will Präsident sein und ich stehe auch dazu.

Aus der Arbeit, die jetzt erst richtig anfängt. Ich habe genug Erfahrungen gesammelt und kann jetzt richtig durchstarten und gestalten. Die Netzwerke sind aufgebaut und funktionieren.

Ehrlich gesagt sehr früh. Ich habe 1982 mit dem Weinbau angefangen und kam relativ schnell in den Vorstand des „Fränkischen Gewächses“. Dann habe ich den Arbeitskreis Erlebnislandschaft Weinfranken gegründet aus dem später „Franken-Wein.Schöner.Land!“ hervorging. Ein Meilenstein war die Gründung der Gruppe „Frank&Frei“. Gerade aufgrund dieser Erfahrungen wurde ich schon vor der Wahl 2009 intern als Präsident vorgeschlagen. Das war mir aber zu früh.

Ich habe mir das schon immer gewünscht.

Gar nicht. Ich fühle mich total frei.

Um die 180 im Monat.

Ja (lacht). Andere spielen Golf in ihrer Freizeit, ich bin Weinbaupräsident.

Nein, ich mag es einfach, dass ich mich für die Gesellschaft einsetzen kann. Andere engagieren sich beim Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr. Vor diesen Menschen habe ich einen sehr großen Respekt. Sie leisten viel mehr als ich.

Man muss auf Menschen zugehen können. Ein bisschen Diplomatie kann auch nicht schaden. Und man muss sympathisch wirken.

Ich möchte die gesamte Region unterstützen, ein Ziel für die Gesamtheit formulieren und dieses Ziel mit meinen Mitstreitern verfolgen.

Ich denke schon. Unter anderem mit dem Weintourismuskonzept „Franken-Wein.Schöner.Land!“. Wir haben heute 270 Winzerdörfer und etwa 4000 Winzer. Wir machen 3,2 Milliarden Euro Umsatz im Weintourismus und noch mal 200 Millionen im Weinbau. Über 60 000 Menschen gibt das Arbeit. Das ging nur durch ein gemeinschaftliches Vorgehen.

Die 90er Jahre waren die Krise der Köpfe. Wichtige Stellen im fränkischen Weinbau waren falsch besetzt. Mein Vorgänger Andreas Oestemer hat schon viel zu der heutigen Einheit beigetragen.

Mit der Initiative „Frank&Frei“ haben wir unseren Winzerkollegen vorgelebt: Der Zusammenhalt ist wichtig. Kein einzelner Betrieb hat etwas davon, wenn die Gemeinschaft in Franken nicht steht.

Wir sind auf jeden Fall einen großen Schritt weiter gekommen, vor allem im Großraum München. Im Raum Hamburg, unserem zweiten definierten Vermarktungsschwerpunkt, tun wir uns schwerer. Wir wollen uns jetzt vor allem auf Bayern konzentrieren.

Weil der Münchner Großraum weiter wachsen wird. Und weil wir den Bayern klar machen wollen, dass sie ein eigenes Anbaugebiet haben. Immer noch wird ein zu großer Anteil des Geldes für italienische und österreichische Weine ausgegeben.

Die Kommunikation ist entscheidend und das Zuhören. Wir haben ein Credo in der Geschäftsstelle: Jede Meinung zählt, egal von wem sie kommt. Jeder Mensch wird wertgeschätzt. Gleichzeitig gibt es auch keine Entscheidung ohne Dissens. Wir streiten oft. Aber danach kommt der Konsens.

Jetzt geht es mir vor allem um die Marke Frankenwein. Wir brauchen eine Strahlkraft, die von innen kommt, von den Menschen ausgeht. Wir haben in acht Workshops bereits fünf Markenwerte herausgearbeitet.

Trias, verwurzelt, echt fränkisch, kulturreich, Passion zur Perfektion. Und der Slogan: Franken: Silvanerheimat seit 1659.

Wir wollen Markenbotschafter ausbilden, idealerweise die Gästeführer. Die tragen die Botschaft dann in die Winzervereine. Wir haben so etwa 4000 Winzer als Botschafter, die ihre Kunden infizieren und deren Familien. Das ist ein langer Prozess. Aber ich denke immer in Prozessen, nicht in Aktionen.

Bis Frankenwein als Marke wirklich durchgedrungen ist, sind bestimmt fünf Jahre vergangen.

Im Klimawandel. In der Bewässerung und in der Frostbekämpfung. Die Ausfälle dürfen nicht zu hoch werden. Wir wollen außerdem unsere Steillagen erhalten und Franken als geschützte Ursprungsbezeichnung profilieren. Dann haben wir eine Perspektive für die nächsten zehn bis 20 Jahre. Es sei denn, es gibt Streit unter den Winzern.

Man weiß nie. Der Markt wird sicher schwieriger, schon alleine wegen des demografischen Wandels. Deshalb brauchen wir ja auch ein Profil und Teamgeist. Wir brauchen Qualität und sympathische Winzer, die nicht jammern.

Anders als Horst Seehofer spreche ich offen darüber (lacht). Wenn die Winzer mich dann noch wollen und ich gesund bin, ist tatsächlich noch eine weitere Amtszeit möglich.