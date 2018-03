Ein Piepser reichte für einen Ausraster

Wegen Körperverletzung und Bedrohung muss ein 41-Jähriger 6500 Euro Geldstrafe (100 Tagessätze zu 65 Euro) zahlen. Der Mann war ausgerastet, hatte seine 49-jährige Lebensgefährtin mit Schlägen traktiert und per Handy bedroht. Die hat ihn angezeigt, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Danach kam zwar die Versöhnung. Die Frau hat die Anzeige zurückgenommen. Zu spät: Das Verfahren lief. Körperverletzung und Bedrohung sind so genannte Offizialdelikte. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss ermitteln, egal, ob Anzeige oder nicht. Das Ergebnis gab es jetzt vor dem Amtsgericht Kitzingen. Dort stand am Ende die Geldstrafe. An den 6500 Euro wird der Monteur zu knabbern haben. Dabei hätte er sich die Verhandlung und zumindest einen Teil der Geldstrafe sparen können. Angebote zu einem Opfer-Täter-Ausgleich, gekoppelt mit der Einstellung des Verfahrens, hat der Mann nicht genutzt, Termine verstreichen lassen.

Die Folge waren die Hauptverhandlung und das Aufdröseln der für alle Beteiligten spürbar peinlichen Vorfälle. „Da müssen wir jetzt durch“, sagte Richter Peter Weiß, auch wenn das zäh wurde.

Am Ende ergab sich das Bild, das die Staatsanwältin in der Anklage gezeichnet hatte. Es war die Nacht auf den 31. Mai 2017, in der die Situation in der Wohnung der Lebensgefährtin des Mannes eskalierte. Der versuchte, den „Sachverhalt stark geschönt“ darzustellen, wie es Weiß formulierte. Er wollte seine Freundin nicht geschlagen und lediglich auf die Seite gedrängt haben. Zeugen, Verletzungen und die Fotos davon ergaben ein anderes Bild.

Ablauf

Danach hatte es an dem Abend in der Wohnung, die die Alleinerziehende mit drei Kindern teilte, von Anfang an Streit gegeben. Der Grund blieb im Dunkeln. „Es hat sich hochgeschaukelt“, sagte die 49-Jährige. Dass sie per WhatsApp versuchte, ihrer Freundin von dem Streit zu erzählen, brachte den Mann in Rage. Es wurde laut, die Kinder bekamen Angst.

Ein Piepser reicht

Dann beruhigte sich die Situation. Die Frau brachte zwei kleinere Kinder ins Bett. Man legte sich getrennt hin. Es war Ruhe. „Ein Piepser des Handys reichte, um den Angeklagten ausrasten zu lassen“, sagte der Richter zum weiteren Verlauf des Abends. Der Mann ging auf die Frau los. Ob er versucht hat, ihr ein Kissen aufs Gesicht zu drücken, blieb offen. Auch, weil sich die Frau nicht mehr daran erinnern wollte oder konnte.

An den Schlag in den Rücken und die Schläge mit der Faust erinnerte sie sich. Ärztlich attestierte blaue Flecken und Prellungen an Armen und Abschürfungen lieferten klare Hinweise. Schluss war erst, als der fast erwachsene Sohn aufwachte, dem Mann fünf Minuten zum Packen seiner Sachen gab und ihn aus der Wohnung warf.

Noch eine Bedrohung

Das war die vorsätzliche Körperverletzung. Dass der 41-Jährige wenig später per Handy eine Mitteilung schickte und ankündigte, „das nächste Mal bringe ich dich um“, floss als Bedrohung ins Urteil ein. Das machte unterm Strich die 6500 Euro. Dass inzwischen wieder „alles gut ist“, wie die Frau sagte, man sich ausgesprochen hat und wieder zusammen ist, änderte daran nichts.