Ein Mann, drei Instrumente, sechs Suiten

Am Freitag, 29. Dezember, um 19 Uhr findet ein ganz besonderes Konzert in der Villa Paganini in Kitzingen statt: Der Geiger Florian Meierott widmet sich in diesem Konzert den Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach für Violoncello, die einen Meilenstein in der Instrumentalgeschichte darstellen. Sie sind an musikalischer Tiefgründigkeit und an Ausdruck nicht zu überbieten,heißt es in der Mitteilung. Meierott beschäftigt sich seit seiner Jugend mit der Instrumentalmusik des Thomaskantors. In diesem Konzert wird er seine eigene Bearbeitung der Werke auf drei verschiedenen Instrumenten vorstellen: der Violine , der Viola und der Viola pomposa. Kartenreservierungen (20 Euro/10 Euro) unter Tel. (0 93 21) 9 27 99 66 oder mail@meierott.de