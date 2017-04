Ein Loblied auf die Heimat

Ein großer Vorteil des Kreisheimattag ist: Es lässt sich ein für alle Mal mit Gerüchten aufräumen. So gibt es böse Zungen, die behaupten, der Name „Segnitz“ stamme aus dem Lateinischen und bedeute so viel wie Faulheit oder Trägheit. Was völlig falsch ist und schon deshalb nicht sein kann, weil die Segnitzer alles andere als faul oder träge sind – sonst hätten sie es nicht geschafft, in 875 Jahren einen so schönen Ort entstehen zu lassen.

Von dieser Schönheit – und dem Elan ihrer Bewohner – konnten sich die Besucher am Sonntag überzeugen, als zur 875-Jahr-Feier gleichzeitig auch der 17. Kreisheimattag über die Bühne ging. Zur Eröffnung am Vormittag nach dem Festgottesdienst setzte Bürgermeisterin Marlene Bauer zum Loblied auf die Heimat an und hob die „drei R“ der Gemeinde hervor: Reben, Rettich und Renaissance.

Der Wein habe zur ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1142 geführt. Der Rettich sei Symbol für die den Ort prägenden Gärtnereien. Wie heiß begehrt das Gemüse ist, zeigte sich am neuen Kreisel, auf dem Rettich angebaut war – bevor er klammheimlich abhanden kam. Und die Renaissance, so die Bürgermeisterin weiter, „beschreibt das kulturelle Leben im Dorf“.

„Heimat ist da, wo man sich wohl fühlt.“

Landrätin Tamara Bischof als Schirmherrin hob als Meilensteine für Segnitz die Altlastensanierung und den Bau der Ortsumgehung hervor. Seither könne Segnitz noch optimistischer in die Zukunft schauen – die Einwohnerzahl scheine mit den Jubiläen zu wachsen: Zur 875-Jahre-Feier bringt es das Gärtnereidorf in etwa auf ebenso viele Einwohner.

„Heimat ist da, wo man sich wohl fühlt“, betonte dien Landrätin in ihrem Grußwort. Was auch Kreisheimatpfleger Hans Bauer so sah: „Seien Sie stolz auf sich – Sie haben allen Grund dafür!“, rief er den Segnitzern zu. Beim nunmehr 17. Kreisheimattag seit 1999 könne man „Kultur- und Heimatpflege in seiner besten Form“ erleben, betonte Bauer.

Von Kuhstall bis Kutsche

Eine Einschätzung, die auch die Besucher zu teilen schienen: Das Interesse war groß, der zusätzliche Parkplatz am Main schnell zugeparkt. Zu entdecken gab es einiges: Im Mittelpunkt standen die Gärtnereien. In der Ortsmitte konnte ein Kuhstall besichtigt werden. Eine Kutsche drehte ihre Runden. Mehrere Ausstellungen vermittelten einen Blick in die 875 zurückliegenden Jahre. Wer wollte, konnte bei verschiedenen Dorfführungen in die Geschichte abtauchen und bekam dabei einige Geheimnisse verraten. Etwa, dass der 1520 gebauet Wehrturm am Main entgegen vieler seiner Kollegen seinerzeit kein tiefes Verließ beherbergte. Aus einem einfachen Grund: Der Turm steht zu nah am Main, eine Grube würde sofort unter Wasser stehen. Und wer wissen wollte, warum die angrenzende Lisengasse so heißt wie sie heißt, musste auch nicht lange auf eine Erklärung warten: Der Name bezieht sich schlichtweg auf ein Arme-Leute-Essen, das es hier überwiegend gab.

Sonderlob

Dass Segnitz zu einem der am besten erforschten Orte des Landkreise gehört – wovon nicht nur die Urkundenausstellung im Rathaus und die Ausstellung historischer Kirchenbücher im Pfarrbüro zeugen – hängt mit einem Namen zusammen: Norbert Bischoff hat sich bei der geschichtlichen Aufarbeitung derart verdient gemacht, dass es bei der Eröffnung gleich mehrfach Sonderapplaus gab. Er sei „die Seele dieses Kreisheimattages“, befand beispielsweise Hans Bauer.

Als am Abend das Maibaumfest an der Mainlände zum Ausklang startete, stand längst fest: Der Name Segnitz muss etwas mit Fleiß und Gastfreundschaft zu tun haben – auch wenn in den Geschichtsbüchern steht, dass es da wohl einen Zusammenhang mit Äckern und dem sensenförmigen Lage am gekrümmten Mainverlauf geben könnte.