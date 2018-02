Ein Häuschen auf dem Schwanberg kaufen

Die Raupe des Frostspanners macht sich im Frühjahr am liebsten über Knospen und junge Blätter her – zum Beispiel in der Lindenallee des Parks. Das freilich kann die fast hundert Jahre alten Bäume schwer schädigen. Pestizide auszubringen, kommt nicht in Frage. Heinz Zippelius, der Mann für alle Fälle auf dem Schwanberg, hat sich deswegen eine neue, voll-biologische Methode der Schädlingsbekämpfung ausgedacht, mit der er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Er dezimiert die Frostspanner und unterstützt die Artenvielfalt. Und die ist auf dem Schwanberg ganz besonders groß. Hier fühlen sich beispielsweise Haselmäuse und Siebenschläfer wohl.

Schlafmäuse mit großen Augen

Heinz Zippelius hat verschiedene Nistkästen und Bruthöhlen in Auftrag gegeben – unter anderem bei dem bekannten Albertshöfer Brutröhren-Bauer Tilo Gernert. Die meisten der kleinen Häuschen sollen Baumläufern, Kleibern, Meisen, Buchfinken und Staren eine Heimat geben; der Rest soll Siebenschläfern und Haselmäuschen einen Unterschlupf bieten. Beide Bilch-Arten – Bilche sind Schlafmäuse mit großen Augen, kleinen, runden Ohren und einem buschigen Schwanz, den sie bei Gefahr abwerfen können – stehen auf der Liste der geschützten Arten, sind auf dem Schwanberg aber noch vergleichsweise häufig.

Schwester Ellen Reisig kann ein Lied davon singen – sie fand nächtelang keine Ruhe, weil die nachtaktiven Siebenschläfer auf dem Dachboden herumtobten. „Die haben unglaublichen Krach gemacht.“ Wahrscheinlich ist der 2004 verstorbene Graf Radulf zu Castell-Rüdenhausen, der letzte adlige Bewohner des Schwanbergsschlosses, nicht unschuldig daran, dass die possierlichen Nager auf der markanten Anhöhe am Steigerwaldrand noch so aktiv sind. Augenzeugen berichten, dass Radulf gern mal ein paar Siebenschläfer als Haustiere hielt.

Doch eigentlich haben die Bilche in Wohnungen nichts verloren – schließlich nagen sie Möbel und Nahrungsmittel an. Damit die putzigen kleinen Räuber gar nicht erst in menschliche Behausungen einkehren, ist es sinnvoll, ihnen im Wald beziehungsweise Park genügend Verstecke zur Verfügung zu stellen.

Viele Vögel haben viel Hunger

Noch wichtiger ist es den Schwestern der CCR und Heinz Zippelius aber, die Frostspanner deutlich zu dezimieren. Das sollen die Vögel und Fledermäuse erledigen, die in den neuen Brut- und Fledermaushöhlen direkt an und in der Lindenallee nisten dürfen. Zippelius Rechnung klingt einleuchtend: „Viele Vögel haben viel Hunger und vertilgen viele Larven und Maden.“

Die Bruthöhlen kosten, je nach Größe und Beschaffenheit, zwischen 20 und 45 Euro. „Wer möchte, kann einen Kasten kaufen, ihn mit seinem Namen beschriften und im Park aufhängen lassen“, erklärt Zippelius. In Iphofen hat ein ähnliches Projekt kürzlich viele Menschen zum Mitmachen veranlasst. Nun hoffen Sr. Anke Sophia Schmidt und ihre Mitschwestern, dass dies auch auf dem Schwanberg so sein wird. „Mir hat das in Iphofen gut gefallen“, stellt Sr. Anke fest. „Ich hab' mir gedacht, dass es die Leute sicher freut, wenn sie auch auf dem Schwanberg ein Häuschen kaufen können – auch wenn es nur ein Vogelhäuschen ist.“

Siebenschläfer entdecken

Heinz Zippelius, Hausmeister und Schlosspark-Führer, lädt am Sonntag, 21. Februar, zu einer Schlosspark-Führung ein mit dem Titel: „Kobolde der Nacht – Siebenschläfer und Haselmaus“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen vor der Kirche.

Die Nistkästen sind ab sofort im Klosterladen „Treffpunkt“ ausgestellt. Wer einen erwirbt, Namen und Adresse hinterlässt, dessen Kasten wird damit beschriftet und er bekommt Bescheid, wo genau die Bruthöhle hängt. Um das jährliche Ausputzen kümmern sich Heinz Zippelius und Tilo Gernert.