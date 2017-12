Ein Festtagsmahl für das Notwohnquartier

Zum dritten Mal luden Marion Warschecha und ihr Team Bewohner aus dem Kitzinger Notwohnquartier in ihre Gaststätte „Hafen No. 7“ („Mainlust“) zu einer besonderen Weihnacht. Mehr als 50 Bewohner kamen zu dem Festmahl, das Sandra Lussert von der Vereinigung „Sonnenblume“ mitorganisiert hatte. Dazu gab es einen Fahrdienst. In der bis auf den letzten Platz besetzten Gaststätte sprach Warschecha von einem besonderen Tag für das Team der Gaststätte um Wirt Florian Warschecha. Es sei eine der größten menschlichen Leistungen, im Ehrenamt tätig zu sein. Sie kündigte für jedes teilnehmende Kind ein Weihnachtsgeschenk an. Sie selbst stand am Veranstaltungstag unermüdlich am Herd und sorgte für das reichhaltige Speiseangebot. Viele Sponsoren machten mit Spenden den Festabend und die Geschenke für die Kinder möglich. Das Idee zu diesem Festessen entstand, als die Siedlervereinigung „Sonnenblume“ vor zwei Jahren kurzfristig eine Gaststätte für die außergewöhnliche Weihnachtsfeier suchte und bei Marion Warschecha sofort auf offene Ohren stieß. Die „Sonnenblumen“ verstehen sich im wahrsten Sinne als ehrenamtliche Wegweiser und Auffangstation für Menschen, die besondere Unterstützung nötig haben.