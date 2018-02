Ein Empfang zu Ehren des Sports

Der Sport stand im Mittelpunkt eines Empfangs in Volkacher Schelfenhaus. Dort wurden herausragende Sportler aus Volkach von Bürgermeister Peter Kornell geehrt. Dieser lobte die großen Erfolge der anwesenden Einzel- und Mannschaftssportler, die mit großer Begeisterung ihre jeweilige Sportart vertreten.

Sportstars in Volkach

Unter den Sportstars war Elke Römmelt, die sowohl bei der bayerischen als auch bei der deutschen Meisterschaft im Speed-Skating den ersten Platz belegt hatte. „Speed-Skating ist so ähnlich wie Eisschnelllaufen, nur mit kleinen Rädern und gefahren wird auf Straßen“, erklärte Römmelt auf Fragen einiger Teilnehmer. „Eine tolle Leistung“, wie ihr der Bürgermeister bescheinigte.

Auch Ulrike Zehner aus Escherndorf konnte im Bereich Kraftsport mehrere Bayerische und Deutsche Meistertitel verbuchen. In ihrer Altersklasse hält sie sogar den Deutschen Rekord im Stoßen. „Bis zu 75 Kilo schaffe ich“, erklärte die eher zierliche Frau. Diesen unter Frauen nicht ganz so üblichen Sport übt sie übrigens zusammen mit ihrem Mann Torsten aus, der ebenfalls für eine Bayerische Meisterschaft geehrt wurde.

Die Schützen als Abräumer

Ebenso beachtenswert war der erste Platz von Lea Haupt im Kampfsport Ju-Jutsu bei den Süddeutschen Meisterschaften. Richtige „Abräumer“ bei den Ehrenurkunden waren die Mitglieder der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft Volkach. Zahlreiche Schützen aus den Altersklassen Junioren, Jugend und Schüler sicherten sich im Bereich Bogenschießen Urkunden – sie hatten erste Plätze bei den Gaumeisterschaften oder gar dritte Plätze bei den bayerischen Meisterschaften erreicht. Dafür geehrt wurden: Florian Skoda, Maximilian Dinkel, Oliver Skoda, Karl Mauder, Finn Jakob, Jannis Reinhard und Samuel Wizemann. In den Erwachsenenklassen waren es Johanna Wolf, Frank Hedmann, Werner Braun und Dieter Vogel.

In den Disziplinen Sport- beziehungsweise Luftpistole konnten Max Gessner, Erich Gürsching Robert Baudisch und Thomas Sattler ähnliche Erfolge vorweisen. Dann kamen noch die Mannschaften „Bogen Jugendklasse“ sowie „Sportpistole KK“ mit dem ersten Platz in der Bezirksmeisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gauoberliga.

Den Sieg ertanzt

Lang war auch die Ehrungsliste für die Mitglieder des Tanzsportclubs Volkach. Dort wurden laufend erste und zweite Plätze bei den Bayerischen Meisterschaften erkämpft. Im einzelnen waren das die Mannschaften Goldfischli, Pequenas, Glitzerfischli und Meefischli sowie im Solotanz Saskia Knauth, Amelie Troll, Lea Marquard und Amelie Mangold. Sehr angetan war der Laudator von den Leistungen der Abteilungsleiterin Gabriele Fuchs vom VfL Volkach/Gymnastik, die für zwölf Übungsleiterinnen und weitere organisatorische Aufgaben zuständig ist.

Zum Schluss kam Bürgermeister Kornell zum wohl am meisten verbreiteten Sport, nämlich dem Fußball. Herzlich freute er sich über den Erfolg der U 17 der SG Frankenwinheim/Obervolkach bei der Meisterschaft in der Gruppe Schweinfurt und den Aufstieg der ersten Mannschaft des VfL Volkach in die Kreisliga „wo ihr euch ja ganz gut bewährt“.