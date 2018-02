Ein Dieb gefasst, ein anderer kann flüchten

Zwei Diebstähle sind am Freitagnachmittag passiert, in Marktsteft und Wiesentheid. Während das eine Diebespärchen gefasst werden konnte, flüchtete ein anderer Dieb nach Angaben der Polizei in seinem Laster.

In Marktsteft war am Freitagnachmittag eine 36-Jährige in einem Verbrauchermarkt einkaufen, als sie bemerkte, dass ihr in ihrer Handtasche der Geldbeutel fehlte. Die Ledertasche hatte sie am Einkaufswagen hängen. Glücklicherweise bemerkte die Kundin aber das Fehlen des Geldbeutels sofort und verfolgte ein verdächtiges Pärchen.

Der junge Mann versuchte, die Kundin aufzuhalten, indem er sich ihr in den Weg stellte. So gelang es der Täterin, das Geschäft zu verlassen. Als sie aber bemerkte, dass sie weiter verfolgt wird, warf sie den Geldbeutel plötzlich weg, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht Der junge Mann flüchtete zu seinem Auto auf dem Parkplatz und fuhr weg. Dabei gelang es der Täterin, in das Auto einzusteigen.

Die Kundin und weitere Zeugen konnten das Kennzeichen des grauen Renault ablesen. Dank einer Fahndung wurde der Wagen auf der Autobahn in Richtung Frankfurt entdeckt und die beiden Insassen wurden festgenommen. Der 28-jährige Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin gestanden den Diebstahl. Beide sind laut Polizeibericht bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder freigelassen.

Einkaufswagen vollgeladen

Eine andere Taktik verfolgte ein Dieb am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Seeflurstraße in Wiesentheid. Der Mann verließ mit einem vollen Einkaufswagen den Markt über den Eingangsbereich. Er schob den Einkaufswagen zu einer in der Straße geparkten Sattelzugmaschine und lud die Waren aus dem Einkaufswagen in das Führerhaus.

Mitarbeiter des Einkaufsmarktes sprachen den Mann an, teilt die Polizei mit. Dieser ignorierte alles, stieg in seinen LKW und startete den Motor. Obwohl die Zeugen noch vor dem Fahrzeug standen, fuhr der Ladendieb an, so dass ein Zeuge zur Seite springen musste. Doch ein Zeuge fotografierte das österreichische Kennzeichen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurde der LKW aber nicht gefunden. Es handelte sich um eine weiße Sattelzugmaschine der Marke DAF mit blauer Aufschrift. Der Fahrer war rund 40 Jahre alt und hatte dunkelblonde kurze Haare.