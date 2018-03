Ein Blick in die Weiten des Alls

(kri) „Das geheime Leben der Sterne“ – das ist kein Filmtitel, sondern das Motto des internationalen Astronomietages am Samstag, 24. März, an dem sich auch das „Forum Stellarum“ beteiligt. Die Hobbyastronomen aus Kitzingen und Umgebung verwandeln den Bleichwasen neben der Alten Mainbrücke mit ihren Teleskopen in eine Sternenallee. Ab 15 Uhr laden sie alle Interessierten ein, Sonne, Mond und (helle) Sterne einmal ganz „nah“ am Taghimmel zu beobachten – sicher geschützt mit speziellen Filtern. Sobald es dunkel genug ist, können dann die Planeten Venus, Mars und Jupiter (mit Monden) sowie DeepSky-Objekte in den Fokus genommen werden. Der Astronomietag findet bei jedem Wetter statt – außer bei Regen. „Beginn ist um 15 Uhr und Ende, wenn keiner mehr da ist, aber spätestens um 24 Uhr“, kündigt Ulf Fiebig vom „Forum Stellarum“ an. Der Eintritt ist frei.