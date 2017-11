Ein Besuch in der Steinzeit

Bei der Erschließung des Baugebietes um die heutige Hans-Gernet-Straße in Buchbrunn ergaben sich Bodenfunde, die sogar zu einer vorübergehenden Einstellung der Arbeiten sorgten. Es wurden alleine 10556 Scherben unterschiedlicher Größe und Qualität gezählt.

Es gründete sich in der Folge der Verein Geschichte in Buchbrunn, der die heute im Rathaus ausgestellten Funde betreut. Sondierungen und gezielte Grabungen durch das Landesamt für Denkmalpflege wurden 2003 von Jessica Siller, Archäologin an der Universität Würzburg, betreut, die am Samstag einen Vortrag über das Vorkommen der Linearbandkeramik in Buchbrunn/Unterfranken anbot. Sie erstellte auch das Ausstellungskonzept.

Bürgermeister Hermann Queck berichtete von sehr intensiven Erlebnissen vieler Besucher und zeigte sich erfreut, dass sich der Gemeinderat damals zur Einrichtung der Ausstellung entschied.

Siller blickte in eine Zeit um 8500 Jahre v. Chr. zurück, als im Irak Menschen erstmals sesshaft wurden. In einem langen Prozess erfolgte bis 5500 v. Chr. ihre Ausdehnung über den Balkan auch nach Deutschland. Es entstanden in der Jungsteinzeit der Hausbau, Getreideanbau, Keramik, Haustiere wurden gehalten, wobei die Zuwanderer teilweise Techniken der Jäger und Sammler übernahmen, ohne sich mit diesen zu vermischen. Bodenverfärbungen ergeben erste Vermutungen, entstanden durch Gruben für Abfall und Vorräte, aber auch Pfostenlöcher für Häuser. Alleine im Grabungsgebiet in Buchbrunn wurden 1860 Befunde notiert und 26 sichere Hausgrundrisse festgestellt. Es sei damit die größte gesicherte Niederlassung in Unterfranken, sagte Siller.

Alle Gebäude seien bis zu 30 Meter lang und sechs Meter breit und mit massiven Holzbohlenwänden entstanden, andere Bereiche wurden meist mit Flechtwerk gebaut. Die Häuser seien in einem Zeitraum von etwa 350 Jahren errichtet worden, hätten aber nie gleichzeitig gestanden. Die Referentin nannte es faszinierend, wie die Erbauer zu ihrem Fachwissen kamen.

Bei den Getreidesorten habe es sich um widerstandsfähige Pflanzen wie Emmer und Einkorn gehandelt. Die kleinwüchsigen Haustiere seien keineswegs domestizierte Wildtiere gewesen, sondern vielmehr beim Zuzug mitgebracht worden. Die Werkzeuge aus richtig gutem Rijckholt-Feuerstein stammen aus dem Dreiländereck Belgien-Holland-Deutschland und seien offenbar von Hand zu Hand weiter gereicht worden. In anderen Gegenden Unterfrankens wie in Aschfeld habe der Bau einer 67 Kilometer langen Gasleitung 25 Fundorte zutage gefördert, von denen alleine 19 ohne den Leitungsbau unentdeckt geblieben wären. Bei Schwanfeld entdeckte Funde wurden beim Straßenbau frei gelegt, in Wipfeld waren es Luftbilder.

Vorsitzender Saschan Korder erklärte, dass in den elf Jahren der Ausstellung „Erlebnis Steinzeit“ 7006 Besucher gezählt wurden. Mit der Förderung des Museums mit EU-Mitteln ging die Auflage einher alle Funde öffentlich zu präsentieren. Die Ausstellung im Rathaus ist am jeweils ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet, zusätzlich auf Nachfrage.