Ein Angebot für die Bushaltestelle

Die Gemeinde Castell muss die Umgestaltung ihrer Bushaltestelle im Herrengarten in Castell nicht noch einmal ausschreiben. In der Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Jochen Kramer mit, dass der Kommune nun ein Angebot einer Baufirma vorliegt. Das fällt zwar mit 145 700 Euro um rund 13 000 Euro teurer aus, als vor einigen Monaten berechnet. Doch das Amt für Ländliche Entwicklung segnete die Mehrkosten ab.

Bürgermeister Kramer zeigte sich erleichtert, dass von neun angeschriebenen Firmen wenigstens eine ein Angebot abgegeben habe. Sonst hätte sich das Ganze, das im Rahmen der Dorferneuerung vonstatten geht, noch einmal verschoben. Baubeginn für das Vorhaben soll nun im Frühjahr sein.

In der Bauzeit wird die Haltestelle für die Schulbusse an der Straße in Richtung Greuth verlegt. Die Busse sollen bis zum Oktober am Feuerwehrhaus halten, wurde nun mit den Beteiligten besprochen. Bürgermeister Kramer will demnächst zur genaueren Information eigens eine Versammlung für die Eltern der Schulkinder halten. Dort hofft er, dass sich einige bereit erklären, zu den Abfahrtszeiten am Morgen als Lotse aufzupassen. Das bestehende alte Bushäuschen wird abgebaut und soll günstig abgegeben werden.