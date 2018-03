Ein Acker für alles

Der Landkreis Kitzingen beteiligt sich an der Nachnutzung für das ehemalige Gartenschaugelände in Kitzingen. Das Projekt trägt den Namen „Kreisacker“ und funktioniert so: Auf dem früheren Gartenschaugelände am Main in Etwashausen wird ein Acker angelegt, der exemplarisch die Vielfalt des Landkreises zeigen soll. Gedacht ist an den Anbau von hier wachsenden Obst-, Gemüse- und Getreidesorten. Ziel ist es, dass die Besucher einen Überblick bekommen, was alles im Kitzinger Land wächst.

Durch die Lage am Mainradweg verspricht man sich eine Wirkung über die Landkreisgrenzen hinaus. Die Gesamtkosten, so die Information bei den derzeit laufenden Haushaltsberatungen des Landkreises, liegen bei gut 30 000 Euro. Dank verschiedener Förderungen fließen aus der Kreiskasse aber nur um die 20 000 Euro ab.

Der „Kreisacker“ ist ein Projekt der neu geschaffenen Koordinierungsstelle, die alles bündeln soll, was mit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu tun hat. Die BNE-Koordinierungsstelle soll das Umweltbewusstsein und nachhaltige Nutzung in den Mittelpunkt stellen. Ein weiteres Projekt ist die Errichtung einer Umweltstation, über deren Kosten ebenfalls gerade beraten wird (wir berichteten).