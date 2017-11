Ein Abend für die engagierten Mitglieder

Alle zwei Jahre lädt die Feuerwehr Mainstockheim zum Ehrenabend ein. Heuer war es wieder soweit.

Vorsitzender Günter Meyer freute sich in seiner Ansprache über die vielen Gäste, die gekommen waren. Er dankte allen Mitgliedern für die tolle Zusammenarbeit und lobte ausdrücklich die Leistungen rund um den Feuerwehrhausanbau, heißt es in einer Pressemitteilung der Wehr. Der ehrenamtliche Arbeitseinsatz der Mitglieder sei enorm. Als Dankeschön für den geleisteten Einsatz sollen hochwertige Vereinsjacken angeschafft werden, die an diesem Abend zur Anprobe vorlagen.

Die Ehrung für 10 beziehungsweise 30 Jahre aktiven Dienst nahm Kommandant Mathias Fuchs vor, der den Geehrten ebenfalls für ihren Dienst in der Wehr dankte.

Dass sich eine gute Jugendarbeit auszahlt, konnte bei den Ehrungen beobachtet werden. Unter den Geehrten befanden sich sehr viele junge Leute, die nun in der Jugendfeuerwehr aktiv sind und zuvor über die Kinderfeuerwehr zum Verein gekommen sind. Die Mainstockheimer Kinderfeuerwehr wird von Conny Grundler betreut, die wöchentlich den Mädchen und Buben das Thema Feuerwehr spielerisch nahe bringt, so die Mitteilung weiter.

Die Geehrten

Geehrt wurde für fünf Jahre Vereinszugehörigkeit Juliana Lutz; seit zehn Jahre gehören zum Feuerwehrverein: Lydia Fuchs, Monika Fuchs, Karola Meyer, Beate Schmidt, Kerstin Burlein, Karen Lutz, Marco Schmidt, Daniel Schmidt, Kevin Heinrich, Dustin Höntschke, Marcel Link, Dominik Link, Fabian Link, Johann Drenkrad, Frederik Drenkrad, Willi Drenkrad und Bastian Zürlein.

Seit zehn Jahren im Verein und aktiven Dienst sind: Conny Grundler, Jürgen Orth und Christian Orth.

30 Jahre Vereinszugehörigkeit und 30 Jahre aktiver Dienst: Dieter Burlein, Wolfgang Henftling, Ralf Remler, Peter Schmidt und Klaus Körner.