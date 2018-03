1 / 1

Foto: Foto: Guido Chuleck

Der Autofahrer aus Nordheim (rechts) würde an dieser Stelle bis zu 50 Sekunden warten, ehe er sich in Richtung Volkach einordnen könnte. Mit einer „innenliegenden Linkabbiegespur”, ungefähr in Höhe der schraffierten Fläche und einer leicht breiteren Straße, hätte er schon längst abbiegen und sich bis zum Kreisel (der noch kommt) einfädeln können.