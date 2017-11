GROßLANGHEIM vor 1 Stunde

Eier gegen Fensterrollläden geworfen

(-ti) Am Sonntag wurden in der Kirchgasse in Großlangheim auf ein Einfamilienhaus Eier geworfen. Eine bislang unbekannte Person hatte im Laufe des Tages mehrere Eier gegen die Fensterrollläden geworfen. Die Beschädigung dürfte sich im Laufe des Sonntags ereignet haben, so die Polizei.