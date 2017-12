HOHEIM vor 40 Minuten

Eier flogen gegen Fensterscheibe

Die Fensterscheibe eines Anwesens in der Dietwarstraße in Hoheim wurden am Samstag vor einer Woche mit Eiern beworfen. Dabei wurden Fenster und Hauswand verschmutzt. Schaden: 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.