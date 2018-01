Ehrungsmarathon beim TSV Gnodstadt

„Das sind zehn Prozent unserer Mitglieder, die wir heute ehren“, erklärte Alexander Mader, Vorsitzender des TSV Gnodstadt, bevor er in der Jahreshauptversammlung zusammen mit dem Vereinsehrenamtsbeauftragten Georg Stadelmann zur Ehrung für langjährige Vereinstreue schritt. Die Verantwortlichen zeichneten insgesamt 64 Mitglieder für Vereinstreue zwischen 25 und 70 Jahren aus. Zu den Geehrten gehörte auch der Vorsitzende Alexander Mader und Bürgermeister Erich Hegwein. Die „Stars“ in dem Ehrungsmarathon waren Willi Düll, Karl Hofmann und Horst Kuball, die dem Verein schon sagenhafte 70 Jahre angehören.

Der Vorsitzende ging auf die erfolgreichen Faschingsabende, dem Kinderfasching und die Teilnahme an der Kulturweg-Eröffnung, die Mitgestaltung des Dorffestes ein. Beim Preisschafkopf habe der Verein die Resonanz nochmals steigern können. Kassier Matthias Hofmann legte einen positiven Kassenbericht vor, wobei die Veranstaltungen das meiste Geld abwarfen. Schriftführerin Stefanie Barthel bilanzierte, dass das Sportheim auch von anderen Vereinen gut frequentiert werde.

Mehr Mitglieder

Wie ihr Kollege Stefan Botsch ausführte, konnte der Vereine erneut seine Mitgliederzahl steigern auf jetzt 694 Personen. Wie Klaus Hofmann berichtete, konnte die erste Mannschaft der Fußballer in der Vorsaison den Abstieg aus der A-Klasse nicht vermeiden. Aktuell sind sie in der B-Klasse Spitzenreiter und könnten den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Der TSV Gnodstadt ist sehr breit aufgestellt und im Turner-Bereich kommen sogar einige aus der näheren Umgebung zu Turnstunden. Die Gnodstädter Kinder und Betreuer freuen sich darauf, dass heuer wieder ein Gaukinderturnfest stattfindet, das am 10. Juni in Sommerhausen veranstaltet wird.

Nach einigen Jahren schlug die Vorstandsriege den 80 anwesenden Mitgliedern eine moderate Beitragserhöhung vor, dem die Mitglieder im Kollektiv zustimmten. Künftig beträgt der Familienbeitrag 110 Euro und Erwachsene zahlen 55 Euro. Für Jugendliche werden ab Jahresbeginn 35 Euro fällig, einzig bei den Kindern macht sich die Anhebung deutlich bemerkbar. Denn der Beitrag für die Kinder steigt von 15 auf 25 Euro. Wie Alexander Mader informierte, sind davon nur wenige Kinder betroffen, da sie meist über den Familienbeitrag abgedeckt sind.

Die Erhöhung betreffe meist auswärtige Kinder, wo es eine gewisse Fluktuation gebe, was entsprechend Verwaltungsaufwand beschere.

Die Geehrten

Geehrte: 70 Jahre: Willi Düll, Karl Hofmann, Horst Kuball, Rudolf Ott; 60 Jahre: Willi Conrad, Herbert Hübner, Ernst Kessler, Wilhelm Krauß, Helmut Lemm, Hans Lutz, Hermann Ott, Herbert Preeg, Fritz Stadelmann; 50 Jahre: Herbert Albrecht, Siegfried Auer, Leonhardt Emmert, Dieter Geitz, Winfried Heinkel, Gerhard Hügelschäfer, Richard Kleinschroth, Hermann Pfeuffer, Walter Rögele, Erwin Schiedermeier, Ernst Stadelmann, Hans Volkamer, Karl Vollgärtner; 40 Jahre: Dieter Düll, Manfred Düll, Leopold Glück, Hans-Jürgen Grötsch, Erich Hegwein, Wolfgang Jakob, Karl Mader, Ulrich Ott, Wilhelm Pfenning, Hermann Schmidt, Wolfgang Stenzel, Karl-Heinz Thume, Gerhard Weiß; 25 Jahre: Jens Biebelriether, Annegret Böhm, Melanie Brand, Rainer Bucher, Gerhard Düll, Stefan Düll, Tanja Eitel, Christian Gebert, Ernst Hofmann, Margarete Hofmann, Irmgard Köster, Gerlinde Krauß, Wolfgang Krutzsch, Alexander Mader, Marco Petersam, Martin Rank, Bernhard Schenkel, Jürgen Schmidt, Ulrich Stadelmann, Uwe Stadelmann, Anette vom Berg-Erbar, Axel Weigand, Birgit Weiß.