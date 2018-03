Ehrungs-Premiere bei der Hoheimer Feuerwehr

Die Feuerwehr Hoheim erlebte in der Hauptversammlung eine Premiere, denn erstmals gab es in der Wehr Ehrungen für 40 Jahre Feuerwehrdienst. Kreisbrandrat Roland Eckert heftete Norbert Kempf das staatliche Ehrenzeichen in Gold an die Ausgehuniform. Diese Ehrung wird auch dem verhinderten Burkard Scheuring nachgereicht. Kommandant Michael Kruggel beschrieb Kempf als „Feuerwehrmann mit Leib und Seele“. Die Geehrten bekamen einen Gutschein für eine Woche im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain.

Neben Kempf und Scheuring stach noch Daniela Holzleitner bei den Ehrungen heraus. Sie wurde für 25 Jahren aktiven Dienst geehrt und ist damit die Frau, die am längsten in der Hoheimer Wehr dient. Dafür verlieh ihr Eckert das staatliche Ehrenzeichen in Silber. Kommandant Kruggel überreichte Sabine Heckelmann und Larissa Heckelmann das Ärmelabzeichen für zehn Jahre aktiven Dienst. Vorsitzender Klaus Spannheimer ehrte Anita Döll für zehn Jahre und den ehemaligen Aktiven Heiner Meuser für 20 Jahre Mitgliedschaft im Feuerwehrverein.

Spannheimer bezifferte die Mitgliederzahl auf 76 Personen, davon 26 Aktive und nur noch ein Jugendwehrler, da Florian Klein und David Dubowy in die aktive Wehr wechselten. Jugendwart Manuel Fuchs ging auf die Termine des Nachwuchses 2017 ein. Neben Übungen stellte sich der Nachwuchs Leistungsprüfungen und dem Wissenstest oder half bei Vereinsveranstaltungen.

Kommandant Kruggel lobte die Übungsbeteiligung der Kameraden. Die Wehr hatte drei kleinere Einsätze zu bestreiten. Zur Neuanschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) erklärte der Kommandant, dass die Ausschreibung laufe und Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller sagte, dass die Stadt das Geld in den Haushalt eingestellt hat.

Der OB lobte die Hoheimer dafür, wie blitzsauber sie ihr Feuerwehrgerätehaus halten. Kreisbrandrat Eckert sagte, dass der demografische Wandel auch die Feuerwehren längst erfasst habe. „Dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen“, so Eckert und hoffte, dass sich mit den neuen Kinderfeuerwehren die Situation bessere. Kitzingens Stadtbrandinspektor Markus Ungerer versicherte, „dass wir wissen, was wir an euch haben“. Bei Alarm können die Kitzinger auf die Hoheimer zählen. Ungerer informierte, dass die Jugendwarte aus Kitzingen und den Stadtteilen beschlossen hätten, neue Wege zu gehen. Am effektivsten sei es, wenn jeder Floriansjünger sich in der Nachbarschaft umsehe und gezielt junge Menschen anspreche.

Schriftführer Michael Rössner gab Einblicke in das Jahresgeschehen. Der Vereinsausflug fiel ins Wasser, dafür fand der Bremserabend umso mehr Resonanz. Erstmals gab es zur Kirchweih ein Kesselfleischessen, das heuer wiederholt wird. Spannheimer dankte Edith Rössner, die das Feuerwehrgerätehaus reinigt, mit Blumen und einem Gutschein.