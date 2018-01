Ehrungen und erfolgreiche Vereinsarbeit

Sportliche Erfolge, eine solide Kassenwirtschaft und das traditionelle gesellschaftliche Vereinsleben bestimmten laut Pressemitteilung das verflossene Vereinsjahr. In seiner Generalversammlung hielt der Schützenverein von 1863 Rückblick. Höhepunkt der Versammlung waren Ehrungen von langjährigen Mitgliedern.

Erster Schützenmeister Metin Polat konnte bei seiner Begrüßung die beiden Ehrenschützenmeister Lorenz Düll und Dieter Schulz, Bürgermeisterin Paul und eine stattliche Anzahl von 51 Mitgliedern wollkommen heißen. Das Protokoll verlas Schriftführer Reinhard Hüßner und den Kassenbericht erstattete Kassier Armin Paul. Dank der Weinfestbeteiligung konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Höhepunkt des Vereinslebens

In seinem Rückblick erwähnte Polat vor allem den traditionellen Schützenauszug als Höhepunkt des Vereinslebens. Schützenkönig wurde Fritz Gebert, Jugendkönigin Lisa Gebert. Die Festscheibe gewann Heiner Düll und der Damenpokal ging an Ortrun Sagol.

Sportleiter Stefan Hösch berichtete von Licht und Schatten bei den Rundenwettkämpfen. Als besonders erfolgreich zeigten sich die Pistolenschützen. Bester Einzelschütze war Christian Gebert. Der mit dem Patenverein Stierhöfstetten jährlich herausgeschossene Kleinkaliber-Wanderpokal ging 2017 wieder einmal nach Wiesenbronn – zum dritten Mal in 23 Jahren.

Jugendleiter Christian Gebert freute sich über achtbare Platzierungen seiner Schützlinge beim Jugendvergleichsschießen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Zudem konnten mehrere Jugendliche in die Erwachsenen-Wettkampfmannschaften übernommen werden. Auch Damenleiterin Helga Käppner zeigte sich recht zufrieden über die Erfolge der Damenmannschaft und berichtete über die Teilnahme an mehreren Gauveranstaltungen. Immerhin sechs Böllerschützen stehen unter dem Kommando von Albert Weidner. Ihre Salven sind nicht nur bei örtlichen Veranstaltungen zu hören, sondern auch bei Traditionstreffen in ganz Bayern.

Ehrung von langjährigen Mitgliedern

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Leonhard Trautmann und Klaus Opfermann halten seit 50 Jahren dem Verein die Treue. 40 Jahre dabei sind Heinrich Düll, Fritz Jüptner und Lothar Ohm. Die Ehrenurkunde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten: Ulrike Düll, Wolfgang Hanselmann, Tanja Hellmuth, Harald Höhn, Heiko Hösch, Stefan Hösch, Thomas Hüßner, Andreas Klein, Doris König, Horst Paul, Sven Paul, Hatice Sagol, Ortrun Sagol, Juliane Stöcker und Manfred Stöcker.

Eine besondere Ehrung wurde Erhard Düll zuteile. Dieser fungierte bis 2017 33 Jahre als Kassier. Für seine erfolgreiche und langjährige Tätigkeit erhielt er aus den Händen von Schützenmeister Polat eine Urkunde und verschiedene Geschenke. Mit großen und anhaltenden Applaus verabschiedete die Versammlung Düll in seinen Funktionärsruhestand.