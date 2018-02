Ehrungen für Aktive der Feuerwehr

Ehrungen langjähriger Aktiver standen bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Marktbreit am Freitagabend auf dem Programm. Neben den Jahresberichten informierte der Vorstand zudem über geplante Satzungsänderungen.

Insgesamt 74 Einsätze verzeichnete Kommandant Florian Wallochny 2017. Ihm stehen 53 Aktive, davon 24 Atemschutzträger zur Verfügung. Der Feuerwehrverein hat derzeit 141 Mitglieder, informierte der Vorsitzende Jürgen Poppner. Es wurden diverse Aktivitäten organisiert, so ein Sommerfest oder eine Fahrt ins Feuerwehrmuseum Schauenstein. Auch wurde seit langem wieder ein Maibaum aufgestellt, was auch dieses Jahr wieder erfolgen soll.

Jugendwart Roland Förster berichtete, dass die Jugend derzeit aus sieben Mädchen und drei Jungen besteht. Es wurden 13 Übungen abgehalten und unter anderem am 24-Stunden-Schwimmen und dem Landkreis-Jugendzeltlager teilgenommen. Seit dem 1. Juli 2017 gibt es auch eine Kinderfeuerwehr, in die Kinder ab sechs Jahren aufgenommen werden. Diese besteht derzeit aus 15 Kindern.

Da das Mindestalter für eine Vereinsmitgliedschaft derzeit auf acht Jahre festgelegt ist, soll die Satzung diesbezüglich geändert werden. Der Vorstand schlägt vor, dies auf vier Jahre zu ändern, um die Aufnahme jüngerer Kinder in die Kinderfeuerwehr zu ermöglichen. Zusätzlich soll auch ein Mindestalter für das Wahlrecht festgelegt werden. Derzeit hat dies laut Satzung jedes Vereinsmitglied. Mit der Senkung des Eintrittsalters macht dies aber keinen Sinn mehr, so dass der Vorstand dies auf ein Mindestalter von 16 Jahren ändern will. Da es in der Versammlung keine Einwände gab, sollen die Satzungsänderungen nun vorbereitet werden. Die Abstimmung ist für die nächste Jahreshauptversammlung Anfang nächsten Jahres vorgesehen.

In ihrem Grußwort lobte Dritte Bürgermeisterin Martina Michel die enorme Leistung der Stützpunktwehr und die Jugendarbeit. Sie erklärte, dass der neue Teleskoplader des Marktbreiter Bauhofs eventuell auch für Feuerwehreinsätze genutzt werden kann. Kreisbrandrat Roland Eckert betonte, dass eine Feuerwehr in jedem Ort unter anderem bei flächendeckenden Ereignissen wie Sturmschäden wichtig ist. Der stellvertretende Landrat Paul Streng freute sich nicht nur über die ehrenamtliche Leistung, sondern auch über das Engagement in der Gemeinde.

Von der Stadt Marktbreit wurden Roland Förster und Günter Krauß für 20 Jahre sowie Michaela Kuhn für 30 Jahre aktive Dienstzeit geehrt. Die staatliche Ehrung für 40 Jahre aktive Dienstzeit erhielt Walter Spörer.