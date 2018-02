Ehrungen beim Frauenbund

Eine Meditation am Fastentuch in der St. Johannes Kirche leitete die anschließende Mitgliederversammlung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) St. Johannes und St. Vinzenz im Dekanatszentrum in Kitzingen ein. Nach Berichten und der Entlastung der Vorstandschaft standen Ehrungen auf dem Programm: Waltraud Lorenz, Traudl Köhler (Dritte von links) und Anna Braunbeck wurden für 45-jährige Mitgliedschaft im KDFB, Inge Fröhling (rechts) und Christa Ley für 40 Jahre geehrt. Seit 35 Jahren ist Sieglinde Hertel beim Frauenbund, 30 Jahre sind es bei Brigitte Löffler (links) und Ulrike Persie (Zweite von links) und 25 Jahre bei Susanne Hentschel. Eine Vorschau und ein Gebet setzten den Schlusspunkt der Veranstaltung.