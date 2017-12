Ehrungen bei den Sanitätsbereitschaften

Gemeinsam feierten die Rotkreuzbereitschaften Marktbreit und Obernbreit am Freitagabend in Obernbreit ihre Weihnachtsfeier, gemeinsam blickten sie auf das Jahr zurück und gemeinsam ehrten sie langjährige Mitglieder. Für Jörg Müllender, der nicht nur Bereitschaftsleiter in Obernbreit ist, sondern als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter am Freitagabend auch den Landkreis vertrat, ein wichtiger Termin. Er zeigt, wie gut die beiden Bereitschaften zusammenarbeiten.

15 Sanitätsdienste haben die beiden Bereitschaften zusammen im abgelaufenen Jahr geleistet, hatte zuvor Christoph Fox berichtet. In Marktbreit selber wurden 2017 bislang 1700 Stunden im Ehrenamt erbracht, der größte Teil davon beim Blutspendedienst, beim Sanitätsdienst und an den Dienstabenden. Dabei wurden in Marktbreit rund 570 Blutspender betreut, etwa 30 davon waren Erstspender.

1450 Helferstunden leistete die Obernbreiter Bereitschaft ehrenamtlich, so Jörg Müllender, unter anderem bei sechs Blutspendeterminen und bei 13 Sanitätsdiensten. „Bei den Fortbildungen sind wir ganz fleißig beschäftigt, so das Lob Müllenders an die Mitglieder, deren Zahl um drei gesteigert werden konnte.

Ganz wichtig ist die Arbeit der Helfer vor Ort, deren Station an über 4300 Stunden im Jahr 2017 besetzt war. Dabei fuhren sie 179 Einsätze, also etwa jeden zweiten Tag einen. Sehr erfolgreich und auch 2018 wieder auf dem Programm verlief das erste von der Bereitschaft ausgerichtete Bremserfest in Obernbreit.

Zusammen mit Erna Stahl zeichnete Müllender dann langjährige Mitglieder der beiden Bereitschaften aus. Aus Obernbreit waren dies für 65 Jahre: Ludwig Bauer; für 50 Jahre Frieda Müllender, Werder Ott und Adolf Schmitt; für 40 Jahre Rosa Weiß; für 25 Jahre Irina Valentin und für fünf Jahre Sarah Müllender. Von der Marktbreiter Bereitschaft erhielten Mandy Barth und Sabine Rebbe die Auszeichnung für fünf Jahre.