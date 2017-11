Ehrung für Harald Erhard

1 / 1

Foto: Foto: Rudi Merkl

Harald Erhard aus Volkach, Kreisgeschäftsführer und Einsatzleiter beim Roten Kreuz in Kitzingen, wurde bei einer Feierstunde in Würzburg mit der DRK-Leistungsspange ausgezeichnet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ehrte der DRK-Präsident Rudolf Seiters im Beisein des Vorsitzenden Bernd Weiß, Erhard. Diese Auszeichnung wird für hervorragende Leistungen in der Regel bei Einsätzen verliehen, heißt es in einer Mitteilung des Roten Kreuzes. Harald Erhard bekam diese Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement beim G7-Gipfel in Elmau/Oberbayern. Bei der Planung wirkte Erhard an den wichtigen Schaltstellen in seiner Freizeit mit, heißt es in der Mitteilung. Für das Zusammenwirken mit allen wichtigen Einheiten, wie Polizei, THW, anderen Hilfsorganisationen und staatlichen Stellen, konnte er seine Erfahrung einbringen. Die Schulungen, an denen die eingesetzten Helfer teilnehmen mussten, wurden von Erhard durchgeführt, so Seiters in seiner Rede. Dieser besondere Einsatz erforderte auch schnelles und effektives Handeln. Mitten in der Nacht fuhr er nach Elmau, um eine Problemlösung in die Wege zu leiten, so die Mitteilung. Der Einsatz unter diesen erschwerten Bedingungen und die besonderen Herausforderungen sei Beweis seiner Kompetenz, heißt es abschließend. Im Bild Harald Erhard (rechts) und BRK-Präsident Theo Zellner.