Ehrung für 55 Dienstjahre beim BRK

Mit einer besonderen Ehrung würdigte Alfred Sattes der Leiter der Sanitätsbereitschaft Albertshofen Alfred Sattes, das langjährige und sehr engagierte Mitglied Wolfgang Schmidt. Alfred Sattes überreichte Wolfgang Schmidt eine Ehrenurkunde und die Dienstzeitspange für 55-jährige Mitgliedschaft im Roten Kreuz.

Obwohl Wolfgang Schmidt beruflich im Ruhestand ist, ist er ehrenamtlich immer noch sehr aktiv. Der heute 73-Jährige ist gebürtiger Püssensheimer (Lkr. Würzburg) und war einst Rechtsmediziner in Würzburg, wo die Albertshöfer in den 1970er-Jahren bei einer Fortbildung Kontakt zu ihm knüpften. Wolfgang Schmidt trat dann der Bereitschaft bei und übernahm in der Folgezeit Aus- und Fortbildungen für die Bereitschaftsmitglieder.

Nach seinem Umzug in den Raum Freiburg blieb der Albertshöfer Bereitschaft treu und ist heute noch als ehrenamtlicher Dozent bei der Aus- und Weiterbildungen bei den Sanitätsbereitschaften tätig und ist Experte für die Ausbildung von Notfallsanitätern und in der Ausbildung von Notärzte beteiligt. Im Breisgau war er zum Eintritt in den Ruhestand als Fachpräparator Medizin im Rechtsmedizinischen Institut von Freiburg angestellt.