Ehrung der Sportler als Ansporn und Motivation

Bereits zum 44. Mal zeichnete der Bayerische Landes-Sportverband zusammen mit dem Landkreis Kitzingen im Großen Sitzungssaal des Landratsamts traditionsgemäß aktive Sportler und Ehrenamtliche im Sport aus.

Die Ehrung solle ebenso „als Ansporn für weitere sportliche Erfolge und als Motivation in der Vereinsarbeit dienen“, erklärte der Kreisvorsitzende Josef Scheller. Geehrt wurden 50 Einzelsportler, Mannschaften und Funktionäre.

In Abwesenheit von Landrätin Tamara Bischof übernahm Stellvertreter Robert Finster die „angenehme und erfreuliche Aufgabe“, Sportler auszuzeichnen, „die im vergangenen Jahr zur Höchstform aufgelaufen sind“. In entscheidenden Momenten, so Finster, seien die Vertreter des Landkreises über sich hinausgewachsen: „Sie haben sich Medaillen, Platzierungen und Trophäen verdient, und das auf internationaler und nationaler Ebene.“ Dabei dürfen die Menschen, welche die Sportler hierbei unterstützten, nicht vergessen werden. „Ohne Vorsitzende, Gruppenleiter und Trainer wäre auch der sportliche Erfolg nicht möglich“, erinnerte Finster an die Wichtigkeit der „helfenden Hände im Hintergrund“. Drei langjährige Funktionäre zeichnete er mit Ehrenurkunden für ihre Verdienste um den Sport im Landkreis aus.

34 Jahre im Einsatz

Für mehr als 34 Jahre aktive Vereinsarbeit wurde Norbert Droll vom FC Großlangheim geehrt. Neben seiner aktiven Laufbahn zwischen 1978 und 2003 engagierte er sich für den Nachwuchs des Vereins als Trainer und Betreuer. Erstmals rückte er 1983 in die Vorstandschaft auf und wurde, nachdem er bereits zuvor mit dieser Aufgabe betraut worden war, 1987 zum ersten Vorsitzenden gewählt. 28 Jahre stand Droll dem Verein vor und wurde 2015 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In seine Amtszeit fiel die Erweiterung des vereinseigenen Sportheims.

Seit 1981 bei den Schützen

Walter Haupt trat 1981 dem Schützenverein Großlangheim bei. Dass es den jungen Jäger der Liebe wegen von Willanzheim nach Großlangheim verschlagen habe, sei ein Glückfall für den Verein gewesen, hieß es in seiner Laudatio. Von 1985 bis 1997 war er als zweiter und ist seitdem als erster Schützenmeister aktiv. Während der Amtszeit fielen zahlreiche Arbeiten im und am Schützenhaus an, darunter die Installation der elektronischen Schießstände. Bis heute ist Haupt mehr als 32 Jahre ehrenamtlich im Schützensport tätig, davon seit 20 Jahren als Vereinsvorstand.

Nachdem Karlheinz Siegler beim TV Segnitz bereits die Positionen als Kassier und Kassenwart übernommen hatte, wurde er 1994 zum ersten Vorsitzenden gewählt und stand dem Verein für 22 Jahre lang vor. Bis heute ist er als zweiter Vorsitzender in die Vereinsarbeit stark eingebunden. Seit mehr als 34 Jahren ist Siegler somit ehrenamtlich aktiv. In seiner Amtszeit wurden vier deutsche Meisterschaften im Faustball und das 100-jährige Jubiläum organisiert und durchgeführt. Aus der Jugendarbeit des Vereins gingen zahlreiche Europa- und Weltmeister hervor.

Erfolgreiche Sportler

Während Monika Wittel von der Schützengesellschaft Obernbreit für ihren zweiten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Luftgewehr und Saskia Knauth vom Tanzsportclub Volkach für ihren ersten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Garde- und Schautanz zum ersten Mal bei der Kreissportlerehrung dabei waren, ragten Ludwig Hölzlberger vom SV-DJK Schwarzenau und Dietlinde Weise von der TG Kitzingen anhand der Anzahl der Ehrungen heraus. Hölzlberger wurde zum 22. Mal und Weise zum 19. Mal für sportliche Leistungen honoriert.

Mit Lorenz Hofmann vom TSV Albertshofen im Schleuderball, Marika Heinlein vom FC Geesdorf im 24-Stunden-Lauf und Chris Wiegand von der TG Kitzingen im Schwimmen erhielten drei deutsche Meister den Applaus der Anwesenden und eine Ehrenurkunde in Gold. Diese ging auch an Karl-Heinz Schwenkert vom KSV Kitzingen für seinen achten Platz bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben. Zur musikalischen Unterhaltung trug auch in diesem Jahr das Franconia-Sextett unter der Leitung von Manfred Groll bei.