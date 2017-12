Ehrung bei der Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde

Uwe Berger wurde von der Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen für seine 30-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Tischgemeinde sei für Ratsmitglied Uwe Berger seit 30 Jahren eine Wahlheimat, sagte Bürgermeister Gottfried Hofmann bei der Überreichung der Ehrenurkunde in der Ratssitzung der Schwarzenberger, im „Herbergslager“ Deutsches Haus.

Am 3. August 1987 wurde Uwe Berger als einer der nie mehr als 23 Ratsmitglieder umfassenden Tischgemeinde vereidigt. In dieser langen Zeit sei der Jubilar immer für die Belange des Traditionsvereins eingetreten, habe Freizeit investiert und in den monatlichen Ratssitzngen oft auch den Mund aufgemacht und sich an den Diskussionen beteiligt. „Dafür sei Dir gedankt, denn eine lebendige Zusammenarbeit ist der Motor eines Vereins“, so Hofmann.

In Gedenken an das 23-köpfige Kitzinger Schützenfähnlein, dass sich 1683 beim Kampf um Wien tapfer an der Seite von Fürst Schwarzenberg geschlagen hatte, wurde vor Dreihundert Jahren durch einen Schwur das Fähnlein gegründet, in dessen Sinne die Tischgemeinde Kitzingen das Andenken bewahren will. Ratsmitglied Uwe Berger habe dabei „rechtschaffen und treu“ mitgeholfen, schloss Bürgermeister Hofmann.