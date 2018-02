Ehrgeiziges Programm beschlossen

Mit umfangreichem Zahlenmaterial wurden die Nordheimer Räte am Montagabend in der Sitzung konfrontiert. Zunächst wurde in Beisein von Kämmerer Werner Hübner (Volkach) der Finanz- und Stellenplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 erarbeitet.

Anschließend verabschiedete das Ratsgremium einstimmig den seit Jahren größten Gemeinde-Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 5 108 600 Euro. Davon entfallen 2 376 700 auf den Verwaltungs- und 2 731 900 Euro auf den Vermögenshaushalt. Besondere Beachtung verdient das ehrgeizige Investitionsprogramm der Gemeinde Nordheim. Geplant ist neben dem Ausbau der Langgasse und der Erneuerung der Schulgasse, Kindergarten- und Kreuzbergstraße sowie der Pfarrgasse auch die Sanierung der Sommeracher und Zehnthofstraße mit einer Gesamt- Kostensumme von 695 500 Euro, die Umsetzung eines Bewässerungskonzeptes (470 000 Euro für Projektstudie, Aufschlussbohrung und Grunderwerb), der Bau des Friedweinbergs (270 000) oder etwa die Arbeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung mit 205 000 Euro. Gestemmt werden die für die Gemeinde so wichtigen Investitionen unter anderem durch die Rücklagenbildung in Höhe von 1.070.548 Euro. Wie Kämmerer Werner Hübner erläuterte, sind für Investitionen und Förderungsmaßnahmen auch Kreditaufnahmen in Höhe von 700 000 Euro vorgesehen. Eine Summe, die sich laut Bürgermeister Guido Braun aufgrund der notwendigen Investitionen „durchaus im Rahmen“ bewegt. Vorsorglich wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 395 000 Euro festgesetzt, teilte Hübner mit. Aufgrund der genannten Investitionen wird sich die Pro- Kopf- Verschuldung je Einwohner von bislang 182 Euro (31.12. 2017) auf 866 Euro zum Ende des Jahres 2018 erhöhen. Unverändert bleiben die Steuerhebesätze, die bei der Grundsteuer A und B 350 v. H. und bei der Gewerbesteuer 380 v. H. betragen. Wichtigste Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind der Einkommensteueranteil (465 000 Euro), die Schlüsselzuweisungen (365 100), die Entwässerungsgebühren (182 000), die Benutzungsgebühren für die Fähre (165 000) oder etwa die Gewerbesteuer (159 800). Dem gegenüber stehen unter anderen Ausgaben für Personalkosten (376 600 Euro), die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (364 500), die Kreisumlage (351 600) oder die Verwaltungs- und Betriebsausgaben in Höhe von 220 900 Euro.

Im Vermögenshaushalt ist auf der Einnahmenseite die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit 1.050.000 Euro der dickste Brocken. Größere Ausgaben sind beispielsweise für Tiefbaumaßnahmen in Höhe 1.346.800 Euro oder etwa Hochbaumaßnahmen (614 000 Euro) vorgesehen.