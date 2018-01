Ehrenzeichen für drei Kameraden

Der Höhepunkt in der Hauptversammlung der Feuerwehr Sulzfeld war die staatliche Ehrung von drei Kameraden.

Die stellvertretende Landrätin Doris Paul betonte, „sie sind ein Vorbild für alle“, als sie Helmut Spenkuch für 40-jährige Dienstzeit mit dem Ehrenzeichen auszeichnete. Daneben überreichte Doris Paul noch einen Gutschein für eine Woche Auszeit im Bayerischen Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain.

Das staatliche Ehrenzeichen nach 25 Jahren Dienstzeit gab es für Markus Bernard und Volker Pönicke. Zusätzlich überreichte Bürgermeister Gerhard Schenkel den Geehrten Gutscheine.

„2017 war für die Wehr ein relativ ruhiges Jahr“, sagte Kommandant Ulrich Luckert zu den sieben relativ einfachen Einsätzen. Daneben sicherte die Wehr Veranstaltungen ab. Ulrich Luckert bezifferte die Mannschaftsstärke auf 36 Aktive, darunter mit Annalena Schweser nur eine Frau. Aber mit zwölf Atemschutzgeräteträgern ist die Wehr gut aufgestellt und 14 Mitglieder in der Kinderwehr seien ein gutes Zeichen.

„Wir wollen heuer den Feuerwehrführerschein angehen“, kündigte der Kommandant an. Die Wehr wolle die 35 Jahre alte Tragkraftspitze ersetzen. Ulrich Luckert würdigte den 20-jährigen Einsatz von Tobias Wich. Sein Stellvertreter Johannes Luckert heftete dem Kommandanten das Ärmelzeichen für 30 Jahre an. Der Kommandant lobte Jugendwart Ewald Wetzel, der seinen 14 Mitgliedern viel biete. Auch in diesem Jahr werde die Jugendgruppe beim 24-Stunden-Schwimmen dabei sein und den Wissenstest bestreiten.

Der Vorsitzende blickte auf das Jahr des 140-jährigen Vereinsbestehens zurück und sagte, Ziel sei, den Verein mit Leben zu erfüllen. „Wir planen lieber für die 150-Jahre-Feier“, sagte der Vorsitzende, nachdem der Verein im Vorjahr auf eine Feier verzichtet hatte. Die Mitglieder hatten auch so viel zu tun. Bis zum Jahr 2020 ist zwar noch einige Zeit, doch schon jetzt bereitete Reinhard Schweser die Kameraden darauf vor, dass sein Stellvertreter Eugen Schenkel und Kassier Urban Voit sich bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung stellen werden.

Schriftführer Axel Müller gab Einblicke in das Jahresgeschehen. Kassier Urban Voit bilanzierte nach drei Jahren mit negativen Jahresabschlüssen für das Jahr 2017 einen Überschuss. Doris Paul lobte die Aktiven dafür, dass sie ihre Freizeit für Einsätze und Übungen opfern. Sie sprach dem Jugendwart ein großes Kompliment aus. „Ich höre es öfters, dass die Jugendlichen begeistert sind“, fügte Gerhard Schenkel hinzu.

Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht sagte, dass die Sulzfelder Wehr das Prädikat „pflegeleicht“ verdient habe. „Uns von der Landkreisprüfung brennt der Atemschutz auf den Nägeln“, sagte Dirk Albrecht, denn die Atemschutzgeräteträger müssten jederzeit fit sein, um bei Notfällen sofort die Menschenrettung angehen können. „Was von der Mannschaft geleistet wird, verdient Respekt“, sagte der Bürgermeister und er unterstrich, dass die Wehr heute räumlich und technisch gut ausgestattet sei.