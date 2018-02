Ehrenvorsitz für Peter Haupt

Die Freie Wählergemeinschaft Volkach (FWG) ernannte Peter Haupt zu ihrem Ehrenvorsitzenden. Schon bevor sich die Wählergemeinschaft 1984 als Verein beim Registergericht eintragen ließ, war Haupt mit Leib und Seele bei dabei. Als Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer oder als Kassier bestimmte er das Vereinsleben mehr als 30 Jahre maßgebend mit. Seit 1996 sitzt er für die FWG ununterbrochen im Volkacher Stadtrat. Sowohl als langjähriger Sport- als auch als Friedhofsreferent steht er im Ruf eines kompetenten Ansprechpartners und Mittlers zwischen Bürgern und der Stadtverwaltung. Von 2008 bis 2014 gehörte Haupt dem Kitzinger Kreisrat an.

Nach seinem Rückzug aus der vordersten Linie des Vereins bedankte sich der Vorstand mit dieser Auszeichnung. Freilich in der Hoffnung, auch künftig auf Peter Haupts Meinung nicht verzichten zu müssen.

Aus Anlass der erstmaligen Verleihung dieses Titels war eine Feierstunde im Volkacher Schelfenhaus angesetzt. Die Wählergemeinschaft blickt nunmehr auf 70 Jahre zurück feierte mit Menschen, die sich in all diesen Jahren – meist ehrenamtlich – in der Kommunalpolitik für ihren Heimatort einsetzen. Einer von ihnen, Joachim Gestner, war über 35 Jahre ein Mitglied des Volkacher Stadtrats. Aus dem Nähkästchen eines Lokalpolitikers erheiterte er die Zuhörer mit seiner Festansprache über so manche Anekdote aus Stadtratssitzungen.

Als Ehrengäste überbrachten Landrätin Tamara Bischof und der Kreisvorsitzende der Freien Wähler Paul Streng ihre Glückwünsche.

Die Untermalung durch das Saxophon-Trio aus den FWG-Mitgliedern Elisabeth Kornell, Martina Menz und Kerstin Pohli rundete den Abend musikalisch ab.