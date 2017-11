Ehrendes Gedenken für Opfer von Krieg, Gewalt und Terror

Es ist mehr als eine Tradition für Kitzingens OB Siegfried Müller, die Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Alten Friedhof in Kitzingen. Denn er erinnerte dabei nicht nur an die gefallenen Soldaten der Weltkriege. Das Gedenken galt allen Opfern von Krieg, Gewalt und Terror, abseits von jeglichem Heldentum. Zudem soll der Tag zum Nachdenken anregen und zum Handeln auffordern. „Wir müssen aus den Geschehnissen die notwendigen Konsequenzen ziehen“, so der OB am Ehrenmal im Friedhof. Als „ehrendes Andenken der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt“ legte er vor dem Gebet unter Klängen des evangelischen Posaunenchors und des Gesangvereins Hohenfeld einen Kranz nieder.